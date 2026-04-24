Caldense conquista prata no 3º Conexão Vôlei em Itanhaém e inicia temporada com boas perspectivas

Poços de Caldas, MG – A equipe Master 55+ de voleibol da Associação Atlética Caldense teve um excelente desempenho no 3º Conexão Vôlei, realizado entre os dias 18 e 20 de abril, na cidade de Itanhaém-SP. Representando o clube alviverde no litoral paulista, o time comandado pelo técnico Paulinho Togni e pela auxiliar técnica Maria Eduarda Silva, a Dudinha, garantiu a medalha de prata em uma competição marcada pelo alto nível técnico.

Mesmo com um número reduzido de equipes participantes, o torneio se destacou pela qualidade das partidas e pela competitividade em quadra. A campanha da Caldense foi consistente, com jogos equilibrados e atuações que evidenciaram a experiência e o entrosamento do grupo.

O técnico Paulinho Togni avaliou positivamente o desempenho da equipe e destacou a importância da competição como ponto de partida para a temporada. “A competição, embora tivesse menos times, apresentou um nível muito elevado. Foi uma excelente oportunidade para iniciarmos o ano do vôlei master, já pensando na preparação para o Conexão Caldense, que será realizado no feriado de Corpus Christi. As meninas jogaram muito bem. Tivemos alguns altos e baixos, o que é natural, mas de maneira geral estou muito satisfeito com tudo que elas entregaram em quadra”, afirmou.

Além do desempenho esportivo, o treinador ressaltou o fortalecimento do grupo durante a viagem. “Essas competições também são importantes fora de quadra. A viagem proporciona momentos de convivência, aproxima ainda mais o grupo. Apesar de muitas já se conhecerem há bastante tempo, é sempre uma oportunidade de estarmos juntas em um ambiente diferente, não só nos treinos, mas também em jogos e competições. Foi uma viagem muito divertida, com um grupo extremamente unido”, completou.

Pensando na sequência da temporada, Paulinho demonstrou confiança no potencial da equipe alviverde. “Eu saio muito animado para o Conexão Caldense. Vamos contar com atletas que não puderam estar em Itanhaém e teremos o grupo completo. Tenho certeza de que vamos competir de igual para igual com qualquer equipe. Esse é o nosso objetivo principal”, destacou.

Com a medalha de prata e uma atuação consistente, a Caldense reforça seu protagonismo no voleibol master e segue focada nos próximos desafios do calendário, buscando manter o alto nível e brigar por novos títulos ao longo da temporada.

FASE DE GRUPOS

AA Caldense 2×0 Itanhaém-SP

AA Caldense 0x2 Alexandre-BH

AA Caldense 2×0 Poderosas-SP

SEMIFINAL

AA Caldense 2×0 Poderosas-SP

FINAL

AA Caldense 0x2 Alexandre-BH

ATLETAS

Edilene Souza, Denise Bertozzi, Gilma Ferreira, Crélia Loyola, Claudinha Esteves, Luciana Praes, Denise Carvalho, Mônica Penido, Nílbia Oliveira e Cláudia Viana.