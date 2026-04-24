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Caldense agenda jogo-treino contra Pouso Alegre e acerta retorno de Luciano Pereira

Data da Publicação:

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – O departamento de futebol profissional da Caldense segue a preparação para a disputa do Campeonato Mineiro Módulo II 2026. Neste sábado (25/04) às 10h da manhã no CT Ninho dos Periquitos, a equipe fará o primeiro jogo-treino da pré-temporada, contra o Villa Real. A atividade será aberta para torcedores e imprensa.
Além do compromisso, a Veterana confirmou outra partida preparatória. Será diante do Pouso Alegre, dia 04 de maio (segunda-feira) às 16 horas em Pouso Alegre, no Estádio Manduzão. Os jogos-treino serão importantes para proporcionar ritmo de jogo à equipe e também trabalhar diferentes possibilidades. Outras partidas ainda serão agendadas.
O defensor Ventura teve seu contrato rescindido e, para seu lugar, foi acertado o retorno do zagueiro Luciano Pereira, que teve grandes atuações pela Caldense no Módulo II de 2024. Após ter atuado pelo Verdão, Luciano jogou pelo Comercial (SP) e Cianorte. O atleta chegará em Poços nesta quinta a noite para iniciar os trabalhos com o grupo sexta-feira.
A Caldense informa ainda que o lateral-direito Jefferson Feijão não faz mais parte do elenco. O vínculo foi encerrado em comum acordo. O clube agradece ao jogador pelo empenho e profissionalismo durante mais esta passagem e deseja sucesso nos futuros desafios.

Ficha técnica

Luciano Pereira da Silva
Posição: Zagueiro
Nascimento: 20/10/1998
Altura: 1,93 m
Origem: Irará (BA)
Clubes: Catuense, Búzios, Juventus Jaraguá, Morrinhos, Caldense, Comercial (SP), Cianorte.

 

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