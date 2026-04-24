Inscrições de profissionais de Artes Cênicas para o FET 2026 se encerram na segunda-feira

Poços de Caldas, MG – Profissionais de artes cênicas de Poços de Caldas têm até a próxima segunda-feira, 27 de abril, para garantir participação no Edital do Festival Estudantil de Teatro (FET) 2026. O prazo se encerra impreterivelmente às 18h, e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente por formulário on-line.

Podem se inscrever agentes culturais com atuação em teatro, circo e dança. O link está disponível no link https://forms.gle/QYNNUpprmoKi1gF58 e também no site da Prefeitura, na seção “Editais da Cultura”.

No momento da inscrição, é necessário apresentar documentação completa, incluindo dados pessoais, currículo, comprovação de experiência, plano de trabalho e demais exigências previstas no edital de Inexigibilidade nº 012-SMAGP/2026.

Os selecionados irão atuar diretamente com estudantes na montagem de espetáculos, com início das atividades já neste mês. O processo inclui ensaios semanais nas escolas, ensaio geral e apresentação final no Espaço Cultural da Urca, prevista para outubro. A carga horária total será de 45 horas/aula.

Ao todo, serão selecionados até 25 profissionais, conforme pontuação e demanda da Secretaria Municipal de Educação. Cada artista receberá R$ 7.000,00 para desenvolver atividades em uma escola da rede municipal, sendo que até R$ 1.000,00 poderão ser destinados a custos com figurino, cenário e transporte.

A seleção ocorre por meio de credenciamento, com avaliação da qualificação técnica e experiência profissional dos candidatos.

Sobre o FET

O Festival Estudantil de Teatro é uma mostra não competitiva que incentiva a prática artística nas escolas, valoriza o protagonismo dos estudantes e fortalece o acesso à cultura no ambiente educacional. Desde 2022, a iniciativa é realizada em parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e Cultura.

Edital: https://descomplica.pocosdecaldas.mg.gov.br/servicos.php?c=127

Inscrições: https://forms.gle/QYNNUpprmoKi1gF58