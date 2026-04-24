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Caldense agenda mais um jogo-treino e apresenta nova linha de produtos

Data da Publicação:

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – O departamento de futebol da Caldense agendou mais uma partida preparatória visando a temporada 2026. A equipe irá enfrentar o Independente de Limeira dia 29 de abril, quarta-feira, às 16 horas em Limeira (SP), com local a definir.
O compromisso é o terceiro agendado pela Veterana, que irá enfrentar ainda o Villa Real neste sábado (25/04) às 10h da manhã no CT Ninho dos Periquitos em atividade aberta ao público e posteriormente o Pouso Alegre no Estádio Manduzão em Pouso Alegre dia 04 de maio às 16 horas.

Novos produtos
O departamento de marketing apresentou a nova linha de produtos oficiais da Veterana para rechear a Caldense Store com mais opções para os torcedores. Entre as novidades estão bola de futebol, necessaire, bolsa térmica, tapete e copo térmico, além de outros itens em novas versões, como novo design de caneca, garrafinha térmica, chaveiro, entre outros.
A lojinha da Veterana fica localizada na sede social do clube, na Rua Pernambuco 1145, em Poços de Caldas-MG. O horário de atendimento é de segunda a sexta das 9h às 13h e das 15h às 19h, aos sábados das 9h às 13h. Estão disponíveis uma série de produtos oficiais da Caldense, desde camisas, blusas, bonés e uma variedade de opções. Há também a possibilidade de fazer seu pedido online através da Central de Atendimento no WhatsApp 35 9 9958-3047.
Nos próximos dias serão apresentados todos os detalhes dos planos de sócio-torcedor para a temporada 2026 e anunciada a data de lançamento dos uniformes oficiais.

Renan Muniz

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