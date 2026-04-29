Flipoços 2026 transforma Poços de Caldas no epicentro literário global com recorde de convidados e editoras

Poços de Caldas, MG – A 21ª edição do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, o Flipoços, consolida-se em 2026 como um dos principais eventos culturais do país. Com uma programação robusta e referência, nacional e internacionalmente, o festival recebe este ano 250 convidados, reafirmando sua vocação para o intercâmbio de ideias e o fomento à leitura.
A agenda oferece amplo destaque à cultura mineira em diálogo com o Brasil e o mundo. Dos convidados, cerca de 150 vêm de fora de Minas Gerais, representando todas as regiões do Brasil e países como Portugal, França, Chile, Rússia, Ucrânia, Arábia Saudita e nações do continente africano.
Mercado Editorial
em Destaque:
A feira do livro conta com uma estrutura de 42 tendas, reunindo cerca de 80 empresas, entre editoras e parceiros. Editoras e projetos reconhecidos como Mostarda, Aletria, Rua do Sabão, Renovagraf, Clube da Literatura Clássica, Coerência e Vozes ocupam estandes próprios.
Além deles, o evento conta com o apoio e catálogo de editoras parceiras como Rocco, Intrínseca, Sextante, Nova Fronteira, Tinta da China, Paris de Histórias e Lamparina.
Programação 2026
O Flipoços teve início em 25 de abril e segue até 03 de maio. Nesta edição, o festival já recebeu momentos históricos, com a presença da patronesse, Carla Madeira, além de Adriana Lessa, Ana Quintana, Alexandre Coimbra, Pedro Aguilera e os vencedores do Prêmio Jabuti André Kondo, Marcelo Henrique Silva e Rafael Zoehler.
O debate institucional também foi enriquecido por Fabiano Piuba (MinC), Sevani Matos (Presidente da CBL) e Maria José de Souza (Tita) – escritora Sulfurosa Homenageada.
A agenda segue intensa com a participação de nomes como Milton Hatoum, Miriam Leitão, Inácio de Loyola Brandão, Paloma Amado e Daniel Munduruku.
O cenário internacional é representado por vozes potentes como Laura Alcoba (França), Bruno Vieira Amaral (Portugal), Óscar Barrientos (Chile), Hatem Al-Shehri (Arábia Saudita), Matvei Yankelevich (Rússia) e Lyubko Deresh (Ucrânia).
A programação oficial segue disponível em: www.flipocos.com
Serviço:
Evento: Flipoços 2026 – 21ª Edição.
Cartas e Diários na Literatura –
O Intimismo das palavras.
Local: Poços de Caldas-MG. Parque José Affonso Junqueira.
PROGRAMAÇÃO QUINTA-FEIRA
CORETO CULTURAL – EPTV
08h30 • “Dos perrengues as conquistas como escrever a partir dos nãos da vida”.
Henrique Rodrigues conversa com jovens sobre sua trajetória de superação, transformando perrengues do subúrbio carioca em sucessos como “O próximo da fila” e “Áurea”. De origem humilde, o autor e palestrante mostra como converter dificuldades reais em potente expressão literária.
10h • Encontro “Vozes do Amanhã –
Poesia como principal ferramente de transformação”
Bate-papo com Didi Metamorfose e Bebeto. Oficina de poesia, slam, beats e lançamento do livro ‘Helianto
Negro’. Apoio: Ed. Tambá-Tajá.
13h30 • Quinta Noir | “Quando
insanidade e crueldade
andam lado a lado – O True Crime na Literatura” Com Juliete Vasconcelos
Mediação: Aluísio Borges Junior
A mesa investiga como o gênero true crime transforma violência em narrativa, explorando os limites entre investigação, espetáculo e responsabilidade ética.
Oferecimento Editora Coerência.
Classificação indicativa: 16+.
15h • Mesa “Cartas e Diários:
Caminhos para uma Educação
Contracolonial”
Com Prof®️. Dra. Cristiane Côrtes
Debate sobre cartas e diários como ferramentas de reflexão crítica e valorização de vozes historicamente marginalizadas.
Oferecimento CEFET-MG campus Varginha e campus Nepomuceno, em parceria com UNIS-MG e UEMG Unidade Passos.
17h • Quinta Noir | Mesa “A Representatividade das
Mulheres no Romance Policial” Com Renata Marinho e Luciana Gnone
Discussão sobre o papel das mulheres como autoras e personagens no gênero policial. Lançamento do livro Voz de Prisão de Luciana Gnone.
19h • Quinta Noir | Mesa “Cartas, Diários e Sombras – Drácula e
a Invenção do Horror Moderno” Com Dionísio Neto e Ivan Feijó
A partir de Drácula, de Bram Stoker, os convidados discutem o uso de cartas, diarios e registros fragmentados como estratégia narrativa para construir suspense, medo e intimidade.
PALCO SULFUROSA
08h30 • Quinta Noir | Mesa “Clube do
Pesadelo: Mistério, Juventude e os Bastidores da Criação” Com Bianca da Silva e Denise Flaibam Um convite aos adolescentes a mergulhar na sombria Enseada dos Anjos, onde uma antiga maldição transforma outubro no mês mais temido do ano.
Oferecimento Editora Rocco.
10h • Mesa “Tranças de Histórias” –
Uma Contação Afetuosa para Crianças.
Com Madu Costa (autora) e Ana Paula
Sirino (ilustradora)
Mediação: Thifany Almeida
Contação que entrelaça memória, ancestralidade
e afeto a partir da relação entre avó e neta.
Oferecimento Editora Intrínseca.
13h30 • Mesa “Cartas de Ontem e de
Sempre: Memória, Afeto e Linguagem”
Com Prof®️. Dra. Carina Adriele Duarte de Melo e Thayna Silva
Debate sobre cartas como forma de memória, vinculo afetivo e ferramenta pedagógica. Participação do Clube de Leitura Diadorim
15h • Mesa “Editoração para Autores Independentes” – Claudio Apariz.
Painel formativo sobre produção editorial. circulação de livros e protissionalização do escritor independente.
16h15 • Encontrão Renovagraf
Um momento muito especial onde os escritores independentes podem falar de suas obras e criações literárias.
Oferecimento Renovagraf e Infinity Gráfica
20h • LANÇAMENTO POÇOS É JAZZ
Levedo & Letras
Show “Da Estrada ao Palco:
Lady Trucker & The Simi Brothers” Com Peggy “Lady Trucker” Hemphill, Nicolas e Danilo Simi
Show de blues inspirado na tradição do Hill
Country Blues do Mississippi.
Oferecimento: Loren Truck Beer festival
ESPAÇOS PARCEIROS
09h • Biblioteca Centenário
Praça Getúlio Vargas – Centro s/n
Oficina “Clube Entre Cartas” Com Prof®️ Dra Edilaine G.F. de Toledo
Oficina de formação leitora que explora cartas como forma de expressão, memória e diálogo entre jovens leitores.
Público: 14 a 17 anos
Vagas limitadas. Inscrições antecipadas no site
11h30 • Lascaux Chocolates Rústicos – Palace Hotel Galeria 23D
Mesa “A Cidade das Aves: Memória, Ruinas e a Outra História do Progresso” Com Tereza Andrade
Mediação: Silvia Schmidt
Debate sobre literatura, memória e as narrativas invisibilizadas
da formação do Oeste paulista.
Oferecimento Lamparina Editora.
12h30 • Ollivia Gastronomia
Av. João Pinheiro, 1135 – Centro
“Almoço com Clarice: Literatura à Mesa” Com Pedro Vasquez e Sergio Montero
Conversa sobre a vida e a obra de Clarice
Lispector em encontro literário acompanhado de
menu temático criado pelo chef Henrique Benedetti.
Reservas diretamente com o restaurante via WhatsApp (35) 98810-8592
13h30 • Becco Gastronomia
R. Pemambuco, 431 – Centro
Lançamento do Livro “Escolhas – Uma Visão Realista”
Com Pedro de Medeiros (Luís Salatiel) Mediação: Daniel Furtado
Conversa sobre escolhas e suas consequências no cotidiano,
com gravação ao vivo do podcast Observatório Cultural.
14h • Lascaux Chocolates Rústicos – Palace Hotel Galeria 23D
Mesa “Criar com Mundos Invisíveis” Com Graziela Brum,
Livia Aguiar e Erika Genebra
Reflexão sobre processos criativos intuitivos e
saberes artísticos historicamente silenciados pelo patriarcado.
16h • Lascaux Chocolates Rústicos – Palace Hotel Galeria 23D
Mesa “Perla Stuart e Seus Fantasmas” Com Dionísio Neto
Mediação: José Junior
Conversa sobre teatro, literatura e o lançamento do livro O Ex-Marido – Trilogia
Perla Stuart pela Editora Tapioca.
17h30 • Lascaux Chocolates Rústicos – Palace Hotel Galeria 23D
Mesa “O Brasil Começa por Uma Carta” Com Sergio Montero e Silvia Reig
Discussão sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha como narrativa fundadora da história do Brasil. Apresentação do livro editado pela Editora Levoir (Portugal/Espanha)