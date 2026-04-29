Flipoços 2026 transforma Poços de Caldas no epicentro literário global com recorde de convidados e editoras

Poços de Caldas, MG – A 21ª edição do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, o Flipoços, consolida-se em 2026 como um dos principais eventos culturais do país. Com uma programação robusta e referência, nacional e internacionalmente, o festival recebe este ano 250 convidados, reafirmando sua vocação para o intercâmbio de ideias e o fomento à leitura.

A agenda oferece amplo destaque à cultura mineira em diálogo com o Brasil e o mundo. Dos convidados, cerca de 150 vêm de fora de Minas Gerais, representando todas as regiões do Brasil e países como Portugal, França, Chile, Rússia, Ucrânia, Arábia Saudita e nações do continente africano.

Mercado Editorial

em Destaque:

A feira do livro conta com uma estrutura de 42 tendas, reunindo cerca de 80 empresas, entre editoras e parceiros. Editoras e projetos reconhecidos como Mostarda, Aletria, Rua do Sabão, Renovagraf, Clube da Literatura Clássica, Coerência e Vozes ocupam estandes próprios.

Além deles, o evento conta com o apoio e catálogo de editoras parceiras como Rocco, Intrínseca, Sextante, Nova Fronteira, Tinta da China, Paris de Histórias e Lamparina.

Programação 2026

O Flipoços teve início em 25 de abril e segue até 03 de maio. Nesta edição, o festival já recebeu momentos históricos, com a presença da patronesse, Carla Madeira, além de Adriana Lessa, Ana Quintana, Alexandre Coimbra, Pedro Aguilera e os vencedores do Prêmio Jabuti André Kondo, Marcelo Henrique Silva e Rafael Zoehler.

O debate institucional também foi enriquecido por Fabiano Piuba (MinC), Sevani Matos (Presidente da CBL) e Maria José de Souza (Tita) – escritora Sulfurosa Homenageada.

A agenda segue intensa com a participação de nomes como Milton Hatoum, Miriam Leitão, Inácio de Loyola Brandão, Paloma Amado e Daniel Munduruku.

O cenário internacional é representado por vozes potentes como Laura Alcoba (França), Bruno Vieira Amaral (Portugal), Óscar Barrientos (Chile), Hatem Al-Shehri (Arábia Saudita), Matvei Yankelevich (Rússia) e Lyubko Deresh (Ucrânia).

A programação oficial segue disponível em: www.flipocos.com

Serviço:

Evento: Flipoços 2026 – 21ª Edição.

Cartas e Diários na Literatura –

O Intimismo das palavras.

Local: Poços de Caldas-MG. Parque José Affonso Junqueira.

PROGRAMAÇÃO QUINTA-FEIRA

CORETO CULTURAL – EPTV

08h30 • “Dos perrengues as conquistas como escrever a partir dos nãos da vida”.

Henrique Rodrigues conversa com jovens sobre sua trajetória de superação, transformando perrengues do subúrbio carioca em sucessos como “O próximo da fila” e “Áurea”. De origem humilde, o autor e palestrante mostra como converter dificuldades reais em potente expressão literária.

10h • Encontro “Vozes do Amanhã –

Poesia como principal ferramente de transformação”

Bate-papo com Didi Metamorfose e Bebeto. Oficina de poesia, slam, beats e lançamento do livro ‘Helianto

Negro’. Apoio: Ed. Tambá-Tajá.

13h30 • Quinta Noir | “Quando

insanidade e crueldade

andam lado a lado – O True Crime na Literatura” Com Juliete Vasconcelos

Mediação: Aluísio Borges Junior

A mesa investiga como o gênero true crime transforma violência em narrativa, explorando os limites entre investigação, espetáculo e responsabilidade ética.

Oferecimento Editora Coerência.

Classificação indicativa: 16+.

15h • Mesa “Cartas e Diários:

Caminhos para uma Educação

Contracolonial”

Com Prof®️. Dra. Cristiane Côrtes

Debate sobre cartas e diários como ferramentas de reflexão crítica e valorização de vozes historicamente marginalizadas.

Oferecimento CEFET-MG campus Varginha e campus Nepomuceno, em parceria com UNIS-MG e UEMG Unidade Passos.

17h • Quinta Noir | Mesa “A Representatividade das

Mulheres no Romance Policial” Com Renata Marinho e Luciana Gnone

Discussão sobre o papel das mulheres como autoras e personagens no gênero policial. Lançamento do livro Voz de Prisão de Luciana Gnone.

19h • Quinta Noir | Mesa “Cartas, Diários e Sombras – Drácula e

a Invenção do Horror Moderno” Com Dionísio Neto e Ivan Feijó

A partir de Drácula, de Bram Stoker, os convidados discutem o uso de cartas, diarios e registros fragmentados como estratégia narrativa para construir suspense, medo e intimidade.

PALCO SULFUROSA

08h30 • Quinta Noir | Mesa “Clube do

Pesadelo: Mistério, Juventude e os Bastidores da Criação” Com Bianca da Silva e Denise Flaibam Um convite aos adolescentes a mergulhar na sombria Enseada dos Anjos, onde uma antiga maldição transforma outubro no mês mais temido do ano.

Oferecimento Editora Rocco.

10h • Mesa “Tranças de Histórias” –

Uma Contação Afetuosa para Crianças.

Com Madu Costa (autora) e Ana Paula

Sirino (ilustradora)

Mediação: Thifany Almeida

Contação que entrelaça memória, ancestralidade

e afeto a partir da relação entre avó e neta.

Oferecimento Editora Intrínseca.

13h30 • Mesa “Cartas de Ontem e de

Sempre: Memória, Afeto e Linguagem”

Com Prof®️. Dra. Carina Adriele Duarte de Melo e Thayna Silva

Debate sobre cartas como forma de memória, vinculo afetivo e ferramenta pedagógica. Participação do Clube de Leitura Diadorim

15h • Mesa “Editoração para Autores Independentes” – Claudio Apariz.

Painel formativo sobre produção editorial. circulação de livros e protissionalização do escritor independente.

16h15 • Encontrão Renovagraf

Um momento muito especial onde os escritores independentes podem falar de suas obras e criações literárias.

Oferecimento Renovagraf e Infinity Gráfica

20h • LANÇAMENTO POÇOS É JAZZ

Levedo & Letras

Show “Da Estrada ao Palco:

Lady Trucker & The Simi Brothers” Com Peggy “Lady Trucker” Hemphill, Nicolas e Danilo Simi

Show de blues inspirado na tradição do Hill

Country Blues do Mississippi.

Oferecimento: Loren Truck Beer festival

ESPAÇOS PARCEIROS

09h • Biblioteca Centenário

Praça Getúlio Vargas – Centro s/n

Oficina “Clube Entre Cartas” Com Prof®️ Dra Edilaine G.F. de Toledo

Oficina de formação leitora que explora cartas como forma de expressão, memória e diálogo entre jovens leitores.

Público: 14 a 17 anos

Vagas limitadas. Inscrições antecipadas no site

11h30 • Lascaux Chocolates Rústicos – Palace Hotel Galeria 23D

Mesa “A Cidade das Aves: Memória, Ruinas e a Outra História do Progresso” Com Tereza Andrade

Mediação: Silvia Schmidt

Debate sobre literatura, memória e as narrativas invisibilizadas

da formação do Oeste paulista.

Oferecimento Lamparina Editora.

12h30 • Ollivia Gastronomia

Av. João Pinheiro, 1135 – Centro

“Almoço com Clarice: Literatura à Mesa” Com Pedro Vasquez e Sergio Montero

Conversa sobre a vida e a obra de Clarice

Lispector em encontro literário acompanhado de

menu temático criado pelo chef Henrique Benedetti.

Reservas diretamente com o restaurante via WhatsApp (35) 98810-8592

13h30 • Becco Gastronomia

R. Pemambuco, 431 – Centro

Lançamento do Livro “Escolhas – Uma Visão Realista”

Com Pedro de Medeiros (Luís Salatiel) Mediação: Daniel Furtado

Conversa sobre escolhas e suas consequências no cotidiano,

com gravação ao vivo do podcast Observatório Cultural.

14h • Lascaux Chocolates Rústicos – Palace Hotel Galeria 23D

Mesa “Criar com Mundos Invisíveis” Com Graziela Brum,

Livia Aguiar e Erika Genebra

Reflexão sobre processos criativos intuitivos e

saberes artísticos historicamente silenciados pelo patriarcado.

16h • Lascaux Chocolates Rústicos – Palace Hotel Galeria 23D

Mesa “Perla Stuart e Seus Fantasmas” Com Dionísio Neto

Mediação: José Junior

Conversa sobre teatro, literatura e o lançamento do livro O Ex-Marido – Trilogia

Perla Stuart pela Editora Tapioca.

17h30 • Lascaux Chocolates Rústicos – Palace Hotel Galeria 23D

Mesa “O Brasil Começa por Uma Carta” Com Sergio Montero e Silvia Reig

Discussão sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha como narrativa fundadora da história do Brasil. Apresentação do livro editado pela Editora Levoir (Portugal/Espanha)