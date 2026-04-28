08:24 - Terça-Feira, 28 de Abril de 2026

-

08:24 - Terça-Feira, 28 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-obra-joao-pinheiro-28-04-2026

Obra histórica na Avenida João Pinheiro vai melhorar mobilidade e segurança

Data da Publicação:

28/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Avenida João Pinheiro, uma das principais vias de Poços de Caldas, passa por uma grande obra de readequação que vai melhorar a mobilidade, garantir mais segurança e organizar o trânsito.

A intervenção prevê a troca completa do asfalto existente, com reaproveitamento do material retirado, que será reciclado e utilizado como base para a nova pavimentação. Atualmente, a via possui várias camadas de asfalto sobrepostas ao longo dos anos, o que contribuiu para irregularidades na pista.

A avenida também apresenta pontos críticos, como buracos e uma valeta na pista do lado esquerdo, o que compromete a segurança e torna a circulação mais difícil e instável.

Além disso, as faixas de rolamento estão espremidas, o que gera trânsito lento, maior risco de acidentes e situações de insegurança para motoristas.

O prefeito Paulo Ney destacou a importância da intervenção e os impactos diretos na segurança viária.

“É uma obra muito esperada e que vai trazer mais segurança pra quem passa aqui todos os dias. Hoje os carros passam muito perto um do outro, de um jeito difícil e inseguro. Por isso estamos ampliando a via e organizando melhor o trânsito”, afirmou.

Outro ponto da intervenção é a recuperação completa da pista. Todo o asfalto será retirado, a base será refeita e a estrutura da via reconstruída.

“A gente está fazendo um trabalho completo na avenida, com uma nova estrutura para garantir mais qualidade e mais segurança pra quem passa por aqui todos os dias”, explicou o prefeito.

A obra também vai corrigir problemas de drenagem em toda a extensão da avenida, melhorando o escoamento da água e reduzindo danos futuros ao pavimento.

O estacionamento, que hoje ocorre de forma irregular sobre a calçada, será reorganizado e passará a ser paralelo ao meio-fio, garantindo mais segurança e melhor fluidez no tráfego. As intervenções também vão respeitar todas as entradas de garagens e acessos aos estabelecimentos existentes.

Para a ampliação da via, postes serão realocados, permitindo melhor aproveitamento do espaço viário e reorganização completa da avenida.

Os trabalhos serão executados em períodos de menor movimento, principalmente no período da tarde e à noite, além de ações também aos finais de semana, com o objetivo de reduzir ao máximo os impactos no trânsito e no cotidiano da população.

O secretário interino de Infraestrutura e Obras, Paulo Henrique Ribeiro, reforçou o planejamento da execução.

“Estamos organizando a execução da obra para que os serviços avancem da melhor forma possível, com o menor impacto no dia a dia da população e sempre priorizando a mobilidade e a segurança”, afirmou.

A intervenção na Avenida João Pinheiro é considerada estratégica para a mobilidade urbana e representa uma mudança completa na infraestrutura e na segurança viária da região.

Leia Também

foto-mais-saude-mutirao-de-cirurgias-para-pedras-nos-rins-e-varizes-reduz-espera-e-amplia-atendimentos-28-04-26

Mais Saúde: mutirão de cirurgias para pedras nos rins e varizes reduz espera e amplia atendimentos

28/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a Santa Casa de Poços de Caldas, deu

foto-caravana-juventude-negra-28-04-2026

Caravana da Juventude Negra vai promover encontros formativos em instituições de ensino de Poços de Caldas

27/04/2026

Poços de Caldas, MG – Na última quinta-feira (23), o projeto Caravana da Juventude Negra foi oficialmente apresentado durante reunião realizada na Secretaria Municipal de Assistência Social, no Centro Administrativo,

foto-palestra-28-04-2026

Palestra sobre neurociência e educação debate neurodivergência no ambiente escolar

27/04/2026

Poços de Caldas, MG – Na próxima quarta-feira, 29 de abril, educadores e profissionais da área da educação terão a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre práticas inclusivas durante a palestra

foto-prefeitura-turismo-28-04-2026

Prefeitura e setor hoteleiro se reúnem para traçar estratégias para o turismo

27/04/2026

Poços de Caldas, MG – Representantes do Sindicato dos Hoté is, Bares, Restaurantes e Similares de Poços de Caldas se reuniram nesta segunda-feira (27) com o prefeito Paulo Ney para

foto-vacinacao-28-04-2026

Vacinação contra a gripe avança em Poços de Caldas e Saúde alerta para baixa cobertura entre crianças

27/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Campanha Nacional de Imunização contra a gripe (influenza) segue mobilizando a rede municipal de saúde em Poços de Caldas. O município já recebeu quatro

foto-dalmoni-lydijusse-28-04-2026

Dalmoni Lydijusse estreia em São Paulo com exposição “Para Encontrar Minha Pele” na Galeria Arte Aplicada

27/04/2026

Poços de Caldas, MG – A artista visual mineira Dalmoni Lydijusse, nascida em Poços de Caldas (MG), apresenta em São Paulo (SP) sua primeira exposição individual na capital paulista. Intitulada

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco