Obra histórica na Avenida João Pinheiro vai melhorar mobilidade e segurança

Poços de Caldas, MG – A Avenida João Pinheiro, uma das principais vias de Poços de Caldas, passa por uma grande obra de readequação que vai melhorar a mobilidade, garantir mais segurança e organizar o trânsito.

A intervenção prevê a troca completa do asfalto existente, com reaproveitamento do material retirado, que será reciclado e utilizado como base para a nova pavimentação. Atualmente, a via possui várias camadas de asfalto sobrepostas ao longo dos anos, o que contribuiu para irregularidades na pista.

A avenida também apresenta pontos críticos, como buracos e uma valeta na pista do lado esquerdo, o que compromete a segurança e torna a circulação mais difícil e instável.

Além disso, as faixas de rolamento estão espremidas, o que gera trânsito lento, maior risco de acidentes e situações de insegurança para motoristas.

O prefeito Paulo Ney destacou a importância da intervenção e os impactos diretos na segurança viária.

“É uma obra muito esperada e que vai trazer mais segurança pra quem passa aqui todos os dias. Hoje os carros passam muito perto um do outro, de um jeito difícil e inseguro. Por isso estamos ampliando a via e organizando melhor o trânsito”, afirmou.

Outro ponto da intervenção é a recuperação completa da pista. Todo o asfalto será retirado, a base será refeita e a estrutura da via reconstruída.

“A gente está fazendo um trabalho completo na avenida, com uma nova estrutura para garantir mais qualidade e mais segurança pra quem passa por aqui todos os dias”, explicou o prefeito.

A obra também vai corrigir problemas de drenagem em toda a extensão da avenida, melhorando o escoamento da água e reduzindo danos futuros ao pavimento.

O estacionamento, que hoje ocorre de forma irregular sobre a calçada, será reorganizado e passará a ser paralelo ao meio-fio, garantindo mais segurança e melhor fluidez no tráfego. As intervenções também vão respeitar todas as entradas de garagens e acessos aos estabelecimentos existentes.

Para a ampliação da via, postes serão realocados, permitindo melhor aproveitamento do espaço viário e reorganização completa da avenida.

Os trabalhos serão executados em períodos de menor movimento, principalmente no período da tarde e à noite, além de ações também aos finais de semana, com o objetivo de reduzir ao máximo os impactos no trânsito e no cotidiano da população.

O secretário interino de Infraestrutura e Obras, Paulo Henrique Ribeiro, reforçou o planejamento da execução.

“Estamos organizando a execução da obra para que os serviços avancem da melhor forma possível, com o menor impacto no dia a dia da população e sempre priorizando a mobilidade e a segurança”, afirmou.

A intervenção na Avenida João Pinheiro é considerada estratégica para a mobilidade urbana e representa uma mudança completa na infraestrutura e na segurança viária da região.