Prefeitura promove reunião com forças de segurança para reforço das ações no município

Poços de Caldas, MG – Na última semana, o prefeito Paulo Ney se reuniu com representantes das forças de segurança de Poços de Caldas para alinhar estratégias voltadas ao fortalecimento da segurança pública e à ampliação do monitoramento na cidade.

O encontro contou com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Polícia Penal, reforçando a integração entre as instituições.

Também estiveram presentes os vereadores Wellington Guimarães (Paulista), Kleber Silva, Rovilson Gouvêa (Neno), Álvaro Cagnani, Lucas Arruda e Marcos Sansão.

Durante a reunião, foram discutidas ações conjuntas para intensificar o policiamento, aprimorar o sistema de monitoramento e ampliar a sensação de segurança da população. Diante de relatos que apontam sensação de insegurança tanto na região central quanto em alguns bairros, foi reforçada a necessidade de atuação integrada, com todas as frentes trabalhando de forma coordenada para alcançar melhores resultados na área da segurança pública.

Está prevista a ampliação da presença das forças de segurança no município, com reforço no policiamento e nas ações de monitoramento preventivo.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura em atuar de forma conjunta com as forças de segurança, buscando soluções eficientes e contínuas para a proteção da comunidade.