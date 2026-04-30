Polícia Rodoviária Federal inicia Operação Dia do Trabalho 2026 nas rodovias federais

Poços de Caldas, MG – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início à Operação Dia do Trabalho 2026, que será realizada entre os dias 30 de abril e 3 de maio em todo o país. Em Minas Gerais, a ação contará com reforço no policiamento e na fiscalização, diante da expectativa de aumento no fluxo de veículos durante o feriado prolongado.

De acordo com a PRF, a operação tem como principal objetivo prevenir acidentes e reduzir a violência no trânsito, com foco nos trechos considerados mais críticos das rodovias federais. Entre as infrações mais combatidas estão o excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos, direção sob efeito de álcool, uso de celular ao volante e a falta de equipamentos de segurança, como cinto de segurança e dispositivos de retenção infantil.

Além das ações de fiscalização, a PRF também desenvolverá atividades educativas voltadas à conscientização de motoristas e passageiros, reforçando a importância de uma condução responsável. O aumento do efetivo permitirá maior presença policial nas estradas, contribuindo para a fluidez do trânsito e resposta rápida em casos de ocorrências.

Outro ponto de destaque da operação é o combate à criminalidade. As equipes atuarão para coibir crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de armas, além de recuperar veículos com registro de furto ou roubo.

Durante o período, também haverá restrição de circulação para veículos de carga com dimensões ou peso excedentes em rodovias de pista simples. As limitações ocorrerão nos dias 30 de abril (das 16h às 22h), 1º de maio (das 6h às 12h) e 3 de maio (das 16h às 22h). O descumprimento da medida resultará em multa, pontos na CNH e retenção do veículo.

A PRF orienta os motoristas a planejarem a viagem, revisarem as condições do veículo, respeitarem a sinalização e manterem atitudes seguras durante todo o trajeto. Em caso de emergência, o atendimento pode ser acionado pelo telefone 191.