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Polícia Civil: Operação Réquiem prende oito suspeitos de homicídio em Machado

Data da Publicação:

30/04/2026

Machado, MG – A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou, na manhã desta terça-feira (29), a Operação Réquiem no município de Machado, com o objetivo de cumprir mandados judiciais relacionados a um homicídio ocorrido no dia 29 de março deste ano, no bairro Santa Luiza.
De acordo com as investigações, a vítima, Juliano Pereira, foi agredida por vários indivíduos até a morte durante a madrugada. Na ocasião do crime, um dos suspeitos já havia sido preso em flagrante pela Polícia Militar. A partir da continuidade das apurações conduzidas pela Polícia Civil, outros envolvidos foram identificados, o que subsidiou a representação por medidas cautelares junto ao Poder Judiciário.
Durante a operação, iniciada por volta das 6h, foram presos sete adultos — sendo quatro homens e três mulheres — suspeitos de participação direta ou indireta no homicídio. Também foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de aparelhos celulares, vestimentas consideradas relevantes para a investigação e porções de substância semelhante à maconha.
No decorrer do dia, as diligências tiveram continuidade e culminaram na apreensão de um adolescente de 17 anos, também investigado pelo crime, além do cumprimento de mais um mandado de busca domiciliar.
A ação mobilizou 35 policiais civis e 10 viaturas, com participação de equipes da Delegacia de Polícia Civil de Machado e de outros municípios da regional de Alfenas. Os adultos detidos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça, enquanto o menor foi levado ao Centro Socioeducativo de Alfenas.
As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos e eventual responsabilização de todos os envolvidos.

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