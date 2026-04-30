PM apreende adolescentes por direção perigosa e adulteração de veículo em Andradas

Andradas,MG – A Polícia Militar de Minas Gerais apreendeu dois adolescentes na noite de terça-feira (28) durante uma ocorrência de direção perigosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor no município de Andradas.

De acordo com a corporação, durante patrulhamento nas proximidades da área central da cidade, os militares visualizaram uma motocicleta com dois ocupantes realizando manobras perigosas. Ao notarem a presença policial, os indivíduos fugiram, desrespeitando a sinalização de trânsito e trafegando pela contramão.

Após acompanhamento, a equipe conseguiu realizar a abordagem na Avenida Doutor Bias Fortes. Durante a fiscalização, foi constatado que os envolvidos eram dois adolescentes, sendo o condutor de 15 anos e o passageiro de 14 anos.

Ainda segundo a Polícia Militar, a motocicleta apresentava sinais de adulteração, com placa divergente e supressão dos identificadores, como número do chassi e do motor.

Diante dos fatos, o condutor foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O passageiro foi qualificado como testemunha. O veículo foi removido ao pátio credenciado. O menor apreendido foi encaminhado, acompanhado de seu responsável legal, para as providências junto à Polícia Judiciária.