Handebol Masculino da Caldense conquista duas vitórias pela Liga Minas

Poços de Caldas, MG – A equipe masculina de handebol da Associação Atlética Caldense teve uma atuação consistente em mais uma rodada da Liga Minas, somando duas vitórias importantes e um confronto equilibrado. No primeiro jogo, a Veterana venceu Lavras com autoridade por 36 a 21, demonstrando superioridade ofensiva e controle da partida do início ao fim. Na sequência, a equipe manteve o bom desempenho e superou Campestre por 25 a 15, com destaque para a solidez defensiva e eficiência nos contra-ataques.

Encerrando a rodada, a Caldense protagonizou um duelo equilibrado contra São Lourenço, sendo superada por 29 a 28 em uma partida decidida nos detalhes.

Individualmente, os atletas da Caldense também se destacaram. André Leite foi eleito MVP em uma das partidas, enquanto Rafael Soares também recebeu o reconhecimento como melhor jogador, reforçando o bom momento da equipe na competição.