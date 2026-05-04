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Caldense faz grande jogo e vence Pouso Alegre no Manduzão

Data da Publicação:

04/05/2026

Poços de Caldas, MG – A Caldense viajou para Pouso Alegre (MG) na tarde desta segunda-feira (04/05) para enfrentar o Pouso Alegre Futebol Clube, em jogo-treino no Estádio Manduzão. A partida contou com dois tempos de 35 minutos e terminou com vitória alviverde por 1 a 0.
Esse foi o terceiro jogo-treino da Veterana da pré-temporada visando o Campeonato Mineiro Módulo II 2026, já tendo enfrentado Villa Real e Independente de Limeira. O Pouso Alegre está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro e empatou sem gols no último sábado com o América (RJ). O jogo-treino com o time alviverde foi utilizado principalmente para dar ritmo de jogo aos atletas que não atuaram na partida.
A Caldense começou pressionando e logo Kauan Vinícius arriscou o primeiro chute. Depois, em jogada individual de Hyuta, o Pouso Alegre respondeu para defesa de João Vitor. Na marca de 20, cruzamento pela direita, cabeceio e João Vitor pegou mais uma. Aos 30 Gabriel Rosseto acertou um chute na trave.
Na segunda etapa, a Veterana voltou pressionando e se mostrou bastante equilibrada, tanto defensivamente, quanto ofensivamente. Jadson Félix teve uma boa oportunidade ao roubar uma bola no ataque e o time alviverde insistiu durante toda a segunda etapa para marcar o gol da vitória, mantendo a posse de bola no campo de ataque e buscando espaço para avançar. De tanto insistir, a recompensa veio nos instantes finais. Em jogada de Johnes Jararaca, a bola sobrou na área para Wilian WL, que fuzilou para marcar o gol da vitória. Caldense 1 a 0.
O próximo jogo-treino da Veterana será diante do Esporte Clube Primavera em Indaiatuba (SP), no dia 16 de maio, sábado, às 10 horas da manhã. A estreia alviverde na competição está marcada para 30 de maio contra o Uberaba fora de casa. Faça seu plano de sócio-torcedor, tenha acesso a uma série de benefícios e ajude a Veterana a ficar ainda mais forte.

RENAN MUNIZ
Marketing da Associação Atlética Caldense

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