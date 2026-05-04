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Olimpíada dos Trabalhadores começa oficialmente na cidade

Data da Publicação:

04/05/2026

Poços de Caldas, MG – Na última sexta-feira (1º), aconteceu a abertura da 46ª Olimpíada dos Trabalhadores no Parque Municipal Antonio Molinari. Centenas de pessoas participaram do desfile das delegações das empresas e instituições inscritas, 54 ao todo, recorde da Olimtra.
Além disso, aconteceu no parque a largada da corrida rústica, uma das várias modalidades da competição que dura todo o mês de maio.
Na abertura, o prefeito Paulo Ney destacou que a Olimpíada dos Trabalhadores promove a integração dos trabalhadores atletas e fortalece o espírito de equipe entre profissionais de diferentes setores. Segundo ele, iniciativas como esta vão além da prática esportiva, pois incentivam hábitos saudáveis, promovem o bem-estar físico e mental e contribuem para a construção de uma sociedade mais unida.
O prefeito também ressaltou que a Olimpíada dos Trabalhadores é uma oportunidade de valorização dos participantes, reconhecendo o esforço diário de cada trabalhador e oferecendo um espaço de lazer, convivência e superação. A abertura da Olimpíada dos Trabalhadores teve presença ainda da secretária de Esportes, Zélia Testi, que também enfatizou a importância da prática esportiva no município, e de outras autoridades.
No fim de semana, houve partidas de futebol de campo e tênis e nesta segunda (4) e terça-feira (5) acontecem jogos de futsal.

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