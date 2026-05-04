Olimpíada dos Trabalhadores começa oficialmente na cidade

Poços de Caldas, MG – Na última sexta-feira (1º), aconteceu a abertura da 46ª Olimpíada dos Trabalhadores no Parque Municipal Antonio Molinari. Centenas de pessoas participaram do desfile das delegações das empresas e instituições inscritas, 54 ao todo, recorde da Olimtra.

Além disso, aconteceu no parque a largada da corrida rústica, uma das várias modalidades da competição que dura todo o mês de maio.

Na abertura, o prefeito Paulo Ney destacou que a Olimpíada dos Trabalhadores promove a integração dos trabalhadores atletas e fortalece o espírito de equipe entre profissionais de diferentes setores. Segundo ele, iniciativas como esta vão além da prática esportiva, pois incentivam hábitos saudáveis, promovem o bem-estar físico e mental e contribuem para a construção de uma sociedade mais unida.

O prefeito também ressaltou que a Olimpíada dos Trabalhadores é uma oportunidade de valorização dos participantes, reconhecendo o esforço diário de cada trabalhador e oferecendo um espaço de lazer, convivência e superação. A abertura da Olimpíada dos Trabalhadores teve presença ainda da secretária de Esportes, Zélia Testi, que também enfatizou a importância da prática esportiva no município, e de outras autoridades.

No fim de semana, houve partidas de futebol de campo e tênis e nesta segunda (4) e terça-feira (5) acontecem jogos de futsal.