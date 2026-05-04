Prefeitura promove reunião com assessorias esportivas e incentiva uso da pista de atletismo

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), realizou uma reunião com assessorias de corrida e atletas locais do atletismo para alinhar a utilização da pista de atletismo do município.

A partir do dia 6 de maio, o espaço passará a ser utilizado de forma organizada pelas assessorias, de segunda a sexta-feira, no período das 7h ao meio-dia, ampliando o acesso e incentivando a prática esportiva na cidade.

A iniciativa tem como objetivo promover o uso qualificado da estrutura, que vem recebendo melhorias por meio da Lei Empresa Amiga, com apoio da parceria Solidariedade Azzi.

O modelo de utilização será avaliado ao longo dos meses de maio e junho, período em que será realizado um estudo para aperfeiçoar a dinâmica de uso do espaço, garantindo organização, segurança e melhor aproveitamento por atletas e treinadores.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura em valorizar o esporte local e ampliar as oportunidades para a prática esportiva em Poços de Caldas.