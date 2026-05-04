Operação conjunta fiscaliza lojas de conveniência e resulta em prisões em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Uma operação integrada realizada na noite de quinta-feira (30) mobilizou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Vigilância Sanitária e o Procon Municipal para fiscalizar lojas de conveniência no município.

A ação teve como objetivo verificar a regularidade dos estabelecimentos, as condições de funcionamento e o cumprimento das normas sanitárias, de segurança e de defesa do consumidor, além de coibir práticas irregulares na comercialização de produtos.

Ao todo, quatro estabelecimentos foram fiscalizados. Durante a operação, uma pessoa foi presa em cumprimento a mandado de prisão em aberto. Outra foi conduzida por posse de substância semelhante à maconha, e uma terceira acabou presa por desobediência.

Segundo as autoridades, a operação reforça a importância da atuação conjunta entre os órgãos de segurança e fiscalização, garantindo mais segurança à população e maior controle sobre as atividades comerciais.

As ocorrências foram encaminhadas às autoridades competentes para as providências legais cabíveis.