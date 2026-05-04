PM prende suspeito de furtar idosa no centro de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de furtar uma idosa de 72 anos na manhã desta terça-feira, na região central da cidade.

De acordo com a corporação, a ocorrência foi registrada por volta das 9h30, durante patrulhamento a pé realizado por alunos soldados na Rua São Paulo. A vítima relatou que teve a bolsa puxada por um indivíduo, que utilizava blusa preta com capuz, sendo derrubada ao solo durante a ação.

Com base nas características repassadas e apoio de imagens de câmeras de segurança, os militares iniciaram rastreamento e localizaram o suspeito na Rua Dr. Agostinho de Souza Lima, a cerca de 600 metros do local do crime.

O homem vestia as mesmas roupas descritas e foi reconhecido pela vítima. Durante as buscas, no entanto, os objetos furtados — um celular e uma carteira — não foram encontrados.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito informou ser natural do estado da Bahia e que estaria trabalhando em um parque de diversões instalado na festa de São Benedito.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.