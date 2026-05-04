Polícia Militar recupera motocicleta furtada e prende suspeito em Andradas

Andradas, MG – A Polícia Militar de Minas Gerais realizou uma ação que resultou na recuperação de uma motocicleta furtada e na prisão de um homem de 41 anos, no último sábado (2), no bairro do Ronca.

De acordo com a PM, as equipes receberam denúncia de que uma motocicleta estaria escondida em uma área de mata na região. Diante das informações, foi montado um cerco estratégico para interceptar possíveis envolvidos.

Durante a operação, uma caminhonete Toyota Hilux foi abordada enquanto transportava uma motocicleta Honda CRF 250L na carroceria. O condutor foi interceptado no momento em que iniciava fuga, com destino à cidade de Pouso Alegre.

A ação contou com a participação de equipes do turno de serviço, motopatrulhamento e apoio de viatura de Ibitiúra de Minas, culminando na prisão em flagrante do suspeito.

Além da motocicleta recuperada, também foram apreendidos a caminhonete utilizada na ação e dois aparelhos celulares. O veículo será restituído ao proprietário.