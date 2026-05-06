21:17 - Quarta-Feira, 06 de Maio de 2026

-

21:17 - Quarta-Feira, 06 de Maio de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-seminario-sobre-a-luta-antimanicomial-acontece-dia-21-de-maio-na-urca-06-05-26

Seminário sobre a Luta Antimanicomial acontece dia 21 de maio na URCA

Data da Publicação:

06/05/2026

Poços de Caldas, MG – Com o tema “Somos diferentes, somos muitos, mas todos cabem no mundo!”, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Departamento de Atenção à Saúde, realiza no dia 21 de maio (quinta-feira) o Seminário da Luta Antimanicomial. A iniciativa, organizada em conjunto com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), busca fortalecer o debate sobre o cuidado em liberdade e a inclusão das pessoas com sofrimento mental na sociedade.
A programação acontece no Espaço Cultural da Urca, das 8h às 12h e das 13h às 15h. Em seguida, as atividades continuam na Praça Pedro Sanches, com apresentações culturais até o encerramento, previsto para às 18h.
O evento é voltado para pacientes, familiares, estudantes e profissionais das áreas da saúde, assistência social e educação, promovendo um espaço de escuta, troca de experiências e reflexão sobre as políticas públicas de saúde mental.
O secretário de Saúde, Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso, comenta sobre a importância do tema: “Falar sobre a Luta Antimanicomial é reafirmar o nosso compromisso com um cuidado em saúde mental baseado no respeito, na dignidade e na liberdade. Precisamos fortalecer cada vez mais uma rede que acolha as pessoas em sua integralidade, garantindo inclusão, autonomia e acesso a um atendimento humanizado.”
A diretora do Departamento de Atenção à Saúde, Rosilene Faria, reforça o convite à população:
“Convidamos toda a comunidade a participar deste momento tão importante de diálogo e construção coletiva. A Luta Antimanicomial nos lembra que o cuidado deve acontecer em liberdade, com acolhimento e respeito às diferenças, e a participação de cada um é fundamental para avançarmos nessa causa.”
Já o coordenador da RAPS no município, Rafael Franklin, destacou a importância da rede no acolhimento e acompanhamento dos usuários:
“A Rede de Atenção Psicossocial tem um papel essencial na garantia do cuidado contínuo, próximo e humanizado. É por meio dessa articulação que conseguimos oferecer suporte aos usuários e suas famílias, promovendo autonomia, inclusão social e qualidade de vida.” O seminário integra as ações do mês da Luta Antimanicomial e reforça o compromisso de Poços de Caldas com a construção de uma sociedade mais justa, acolhedora e sem preconceitos.

SERVIÇO
Data: 21 de maio de 2026
Horário: das 8h às 18h
Local: Espaço Cultural da URCA
Evento gratuito e aberto ao público.

Programação completa:

8h – Chegada e credenciamento
8h30 – Composição da mesa com autoridades
9h – Apresentação artística CAPS Girassol
9h20 – Composição da mesa com palestrantes
10h20 – Intervalo para café
10h40 – Início das discussões
12h às 13h – Intervalo de almoço
13h20 – Apresentação cultural CAPSi
13h40 – Debate sobre a RAPS
15h – Encerramento das atividades na Urca
15h30 – Apresentação cultural no coreto da Praça Pedro Sanches
17h30 – Encerramento
As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de maio,
à meia-noite, pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKmlWvuS27WXrpnIxLdEt9kR1kemzIwnNkRzYJmDPNBvOEzQ/viewform

Leia Também

foto-samuzinho-capacita-mais-de-500-criancas-na-zona-rural-e-avanca-para-a-zona-urbana-06-05-26

Samuzinho capacita mais de 500 crianças na zona rural e avança para a zona urbana

06/05/2026

Poços de Caldas, MG – O Projeto Samuzinho teve início em Poços de Caldas no dia 10 de março deste ano. A iniciativa é da Prefeitura Municipal, por meio da

foto-unimed-pocos-de-caldas-conquista-1o-lugar-nacional-em-desempenho-de-vendas-no-dia-imperdivel-unimed-06-05-26

Unimed Poços de Caldas conquista 1º lugar nacional em desempenho de vendas no Dia Imperdível Unimed

06/05/2026

Poços de Caldas, MG – A Unimed Poços de Caldas alcançou um importante reconhecimento nacional ao conquistar o 1º lugar entre as Unimeds de médio porte de todo o país

foto-secretario-destaca-avanco-das-obras-do-cetas-e-detalha-intervencoes-em-mobilidade-e-esporte-06-05-26

Secretário destaca avanço das obras do CETAS e detalha intervenções em mobilidade e esporte

06/05/2026

Poços de Caldas, MG – O secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Paulo Henrique Gonçalves Ribeiro, detalhou em entrevista ao Mantiqueira o andamento de importantes obras em execução no

foto-dia-das-maes-06-05-2026

“Dia de Rainha” celebra o Dia das Mães com programação no Balneário Dr. Mário Mourão

05/05/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas promove, nesta sexta-feira (8) , uma programação especial em comemoração ao Dia das Mães, com o evento “Dia de

foto-sindrome-rara-06-05-2026

Família pede ajuda para tratamento de adolescente diagnosticada com síndrome rara

05/05/2026

Poços de Caldas, MG – A família da jovem Isadora Majeau Dolabella, de apenas 13 anos, está mobilizando uma campanha solidária para arrecadar recursos destinados ao tratamento da adolescente, diagnosticada

foto-dme-rede-eletrica-06-05-2026

DME abre licitação para implantação de rede elétrica subterrânea na Rua Junqueiras

05/05/2026

Poços de Caldas, MG – As empresas DME Distribuição S.A. – DMED e DME Energética S.A. anunciaram a abertura de licitação para contratação de empresa especializada na execução de Rede

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco