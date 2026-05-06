Seminário sobre a Luta Antimanicomial acontece dia 21 de maio na URCA

Poços de Caldas, MG – Com o tema “Somos diferentes, somos muitos, mas todos cabem no mundo!”, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Departamento de Atenção à Saúde, realiza no dia 21 de maio (quinta-feira) o Seminário da Luta Antimanicomial. A iniciativa, organizada em conjunto com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), busca fortalecer o debate sobre o cuidado em liberdade e a inclusão das pessoas com sofrimento mental na sociedade.

A programação acontece no Espaço Cultural da Urca, das 8h às 12h e das 13h às 15h. Em seguida, as atividades continuam na Praça Pedro Sanches, com apresentações culturais até o encerramento, previsto para às 18h.

O evento é voltado para pacientes, familiares, estudantes e profissionais das áreas da saúde, assistência social e educação, promovendo um espaço de escuta, troca de experiências e reflexão sobre as políticas públicas de saúde mental.

O secretário de Saúde, Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso, comenta sobre a importância do tema: “Falar sobre a Luta Antimanicomial é reafirmar o nosso compromisso com um cuidado em saúde mental baseado no respeito, na dignidade e na liberdade. Precisamos fortalecer cada vez mais uma rede que acolha as pessoas em sua integralidade, garantindo inclusão, autonomia e acesso a um atendimento humanizado.”

A diretora do Departamento de Atenção à Saúde, Rosilene Faria, reforça o convite à população:

“Convidamos toda a comunidade a participar deste momento tão importante de diálogo e construção coletiva. A Luta Antimanicomial nos lembra que o cuidado deve acontecer em liberdade, com acolhimento e respeito às diferenças, e a participação de cada um é fundamental para avançarmos nessa causa.”

Já o coordenador da RAPS no município, Rafael Franklin, destacou a importância da rede no acolhimento e acompanhamento dos usuários:

“A Rede de Atenção Psicossocial tem um papel essencial na garantia do cuidado contínuo, próximo e humanizado. É por meio dessa articulação que conseguimos oferecer suporte aos usuários e suas famílias, promovendo autonomia, inclusão social e qualidade de vida.” O seminário integra as ações do mês da Luta Antimanicomial e reforça o compromisso de Poços de Caldas com a construção de uma sociedade mais justa, acolhedora e sem preconceitos.

SERVIÇO

Data: 21 de maio de 2026

Horário: das 8h às 18h

Local: Espaço Cultural da URCA

Evento gratuito e aberto ao público.

Programação completa:

8h – Chegada e credenciamento

8h30 – Composição da mesa com autoridades

9h – Apresentação artística CAPS Girassol

9h20 – Composição da mesa com palestrantes

10h20 – Intervalo para café

10h40 – Início das discussões

12h às 13h – Intervalo de almoço

13h20 – Apresentação cultural CAPSi

13h40 – Debate sobre a RAPS

15h – Encerramento das atividades na Urca

15h30 – Apresentação cultural no coreto da Praça Pedro Sanches

17h30 – Encerramento

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de maio,

à meia-noite, pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKmlWvuS27WXrpnIxLdEt9kR1kemzIwnNkRzYJmDPNBvOEzQ/viewform