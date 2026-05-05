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Família pede ajuda para tratamento de adolescente diagnosticada com síndrome rara

Data da Publicação:

05/05/2026

Poços de Caldas, MG – A família da jovem Isadora Majeau Dolabella, de apenas 13 anos, está mobilizando uma campanha solidária para arrecadar recursos destinados ao tratamento da adolescente, diagnosticada com a Síndrome de Ehlers-Danlos Hipermóvel, uma doença rara que afeta o colágeno e as cartilagens do corpo.
Segundo familiares, a condição tem provocado graves complicações de saúde. Isadora está há mais de 20 dias sem conseguir andar devido ao comprometimento das cartilagens das pernas. Ela já passou por uma cirurgia, mas o procedimento não foi suficiente para restaurar sua mobilidade.
Além das dificuldades para caminhar, a adolescente enfrenta dores intensas constantes, tonturas frequentes, queda de pressão e problemas relacionados à sustentação do corpo. Há cerca de dois meses, ela também está afastada das atividades escolares em razão das limitações impostas pela doença.
A família informou que aguarda atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para iniciar tratamento em um hospital especializado em doenças raras, mas afirma que a espera pode ser longa. Enquanto isso, diversos exames particulares já foram realizados e outros ainda são necessários, incluindo testes genéticos para investigação de possíveis ramificações da síndrome.
O tratamento também envolve uso contínuo de medicamentos e sessões prolongadas de fisioterapia, o que gerou dificuldades financeiras para os familiares.
Com o objetivo de arrecadar recursos para custear exames, medicamentos e demais procedimentos médicos, foi criada uma vaquinha solidária na internet. Quem desejar contribuir pode ajudar por meio do link: https://vaquinhadorazoes.com/vaquinha/0505264662
Também é possível realizar doações diretamente via Pix, utilizando a chave CPF: 020.771.206-90
A família destaca que, além das contribuições financeiras, o compartilhamento da campanha também é fundamental para ampliar o alcance da mobilização e ajudar Isadora a iniciar o tratamento o mais rápido possível.

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