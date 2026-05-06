Secretário destaca avanço das obras do CETAS e detalha intervenções em mobilidade e esporte

Poços de Caldas, MG – O secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Paulo Henrique Gonçalves Ribeiro, detalhou em entrevista ao Mantiqueira o andamento de importantes obras em execução no município, destacando intervenções na área da saúde, mobilidade urbana e esporte. Entre os temas abordados estão a construção do Centro de Especialidades e Terapias Avançadas da Santa Casa (CETAS), a revitalização da Avenida João Pinheiro, melhorias na Avenida Santo Antônio e uma série de investimentos em ginásios e espaços esportivos da cidade.

Sem aumento

Ao comentar sobre o CETAS, o secretário explicou que a obra está dividida em duas etapas. A primeira fase, atualmente em conclusão, contempla toda a parte estrutural e de infraestrutura do prédio, incluindo fechamentos, pisos e instalação do elevador. Já a segunda etapa deverá envolver serviços de acabamento, instalações elétricas e hidráulicas, implantação de dutos de ar-condicionado, gases medicinais e pintura.

Segundo Paulo Henrique, a Prefeitura pretende lançar uma nova licitação já no próximo mês para dar sequência à fase final da construção. Ele ressaltou que a execução do projeto depende de levantamentos técnicos fornecidos pela Santa Casa, mas afirmou que o cronograma segue dentro da expectativa prevista pela administração municipal.

Um dos pontos destacados pelo secretário foi a questão financeira da obra. Ele enfatizou que o CETAS não registrou aumento nos custos previstos inicialmente, apesar da realização de aditivos e supressões permitidos pela legislação. Conforme explicou, os ajustes acabaram se equilibrando, mantendo o valor originalmente estimado para a obra. “O CETAS alcançou a expectativa que a gente tinha principalmente na parte de valores. A legislação permite aditivos de até 25%, mas também tivemos supressões. No final, a obra permaneceu dentro do valor inicialmente previsto, sem aumento e sem redução”, explicou o secretário.

João Pinheiro terá nova configuração viária

Outro assunto abordado foi a ampla revitalização da Avenida João Pinheiro, uma das principais vias de Poços de Caldas. Paulo Henrique afirmou que a intervenção busca modernizar a avenida, melhorar a mobilidade urbana e ampliar a segurança para motoristas e pedestres.

Entre as mudanças previstas estão o alargamento das pistas, adequação das faixas conforme parâmetros técnicos do DENIT e reorganização do estacionamento. O modelo atual de vagas em 45 graus sobre as calçadas será substituído pelo chamado estacionamento em gaveta, regularizando a ocupação dos espaços e ampliando a acessibilidade.

Segundo o secretário, a obra também inclui a retirada completa da base atual da via, reconstrução estrutural, melhorias na drenagem e correção de problemas provocados por sucessivos recapeamentos realizados ao longo dos anos.

Ele destacou que atualmente muitos motoristas evitam utilizar a faixa da esquerda devido ao desnível existente na pista, situação que será corrigida com a nova intervenção. “A João Pinheiro precisava receber um olhar diferente. Estamos fazendo um serviço completo, retirando a base, melhorando drenagem e colocando tudo dentro das normativas para garantir mais segurança, fluidez e acessibilidade”, afirmou.

De acordo com o cronograma apresentado, a primeira etapa das obras deverá durar entre cinco e seis meses, abrangendo o trecho entre a Praça da Vila Cruz e a região da URCA. A continuidade das próximas etapas dependerá da captação de novos recursos financeiros por parte da Prefeitura.

Avenida Santo Antônio entra na fase final

Paulo Henrique também comentou sobre as intervenções na Avenida Santo Antônio, que seguem em ritmo acelerado. Segundo ele, muitas pessoas acreditam que o asfaltamento já foi concluído, mas explicou que até o momento foi executada apenas a preparação da base.

O secretário explicou que foi aplicada uma camada de “Biden”, material utilizado como selante para proteger a base antes da aplicação definitiva do asfalto. As equipes realizam atualmente serviços de limpeza e preparação final para iniciar o asfaltamento ainda nesta semana ou no início da próxima.

Obras em ginásios e novos espaços esportivos

Na área esportiva, o secretário destacou uma série de melhorias em equipamentos públicos do município, realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes.

Entre as principais intervenções está a reforma completa do Ginásio Juca Cobra, que recebeu novo piso e revitalização geral. Segundo Paulo Henrique, o espaço deverá ser entregue novamente à população até o final deste mês.

O Ginásio Vitório Tognini também passou por ampla reforma, incluindo revitalização do telhado, pintura completa e nova pintura da quadra esportiva. Além disso, está sendo instalado sistema antipombos nos telhados das quadras.

Outro espaço contemplado foi o ginásio do Marco Divisório, no bairro Vila Brasil, que passou por reforma completa e deverá ser reinaugurado em junho.

Além das reformas, a Prefeitura vem investindo na construção de novos campos society. Um deles já foi entregue no Mirante, enquanto outro está em fase final no Bosque do Ipê. O local também deverá receber uma quadra de areia como novidade para os moradores.

Pista de BMX deve avançar entre 2026 e 2027

O secretário também confirmou o avanço do projeto da pista de BMX, desenvolvido em parceria entre as secretarias de Obras e Esportes, além de instituições ligadas ao ciclismo e à modalidade.

Segundo ele, trata-se de uma obra de grande porte, considerada importante para o fortalecimento do esporte na cidade. A expectativa da administração é que os trabalhos avancem entre este ano e o próximo.

Ao final, Paulo Henrique reconheceu que grandes obras acabam provocando transtornos temporários no trânsito e na rotina da população, especialmente na Avenida João Pinheiro, que possui intenso fluxo de veículos diariamente.

O secretário pediu compreensão dos moradores durante o período de execução das intervenções. “Para melhorar, às vezes é preciso enfrentar um momento mais difícil primeiro. A gente pede paciência à população porque são obras importantes, que vão trazer benefícios duradouros para a cidade”, concluiu.

PAULO VITOR DE CAMPOS

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