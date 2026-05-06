Samuzinho capacita mais de 500 crianças na zona rural e avança para a zona urbana

Poços de Caldas, MG – O Projeto Samuzinho teve início em Poços de Caldas no dia 10 de março deste ano. A iniciativa é da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com o NEU (Núcleo de Educação em Urgência) do SAMU, e tem como objetivo levar informação de forma educativa e lúdica à comunidade escolar.

Neste primeiro momento, foram contempladas quatro escolas públicas da zona rural do município, alcançando cerca de 550 crianças.

“Estamos muito felizes com o trabalho realizado junto à comunidade escolar da zona rural. Para nós, é muito gratificante levar conhecimentos de primeiros socorros a essas crianças, que certamente farão a diferença na vida de muitas pessoas”, destacou o gerente do NEU, Josmar de Alvarenga Andrade (Joca).

O projeto apresenta às crianças e aos profissionais da educação o que é o SAMU, quando acionar o serviço, a importância do número 192 e como funcionam os atendimentos de urgência e emergência.

Durante as atividades, os alunos participam de exposições de materiais educativos, visita guiada à ambulância e dinâmicas interativas, tornando o aprendizado mais acessível e envolvente.

Um dos principais objetivos do projeto é ensinar as crianças a reconhecer rapidamente sinais de Acidente Vascular Cerebral (AVC), convulsão, parada cardíaca e engasgo, além de orientá-las sobre como acionar o socorro corretamente.

Além do AVC, o projeto também aborda noções de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e orienta sobre quando e como acionar o SAMU em situações de emergência.

O cronograma segue avançando e agora contempla as escolas da zona urbana. Na manhã da última terça-feira (5), foi a vez da Escola Municipal João Pinheiro, no bairro Country Club.

“Tivemos uma manhã muito especial, assim como tem sido em todas as escolas. Os alunos ficam atentos, curiosos e adoram participar da parte prática. Tem sido uma experiência ímpar para todos nós do NEU”, ressaltou a Dra. Lívia Carvalho.

A programação continua ao longo do mês de maio, com atendimentos nas escolas: Escola Estadual Doutor João Eugênio De Almeida; Escola Municipal José Mamud Assan; Escola Municipal Lions Club; A expectativa é atender, em média, mais 400 crianças até o dia 30 de maio.

Para facilitar o aprendizado, o Samuzinho utiliza o próprio nome SAMU como ferramenta educativa:

S – Sorrir: pedir para a pessoa sorrir e observar se há paralisia facial

A – Abraço: solicitar que levante os dois braços e verificar se há dificuldade

M – Música: pedir para cantarolar algo e observar alterações na fala

U – Urgência: ao identificar qualquer sinal, ligar imediatamente para o 192