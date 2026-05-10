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Hemominas em Poços de Caldas realiza coletas noturnas de sangue em maio

Data da Publicação:

10/05/2026

Poços de Caldas, MG – A Fundação Hemominas, por meio de sua Unidade de Coleta em Poços de Caldas, promoverá durante o mês de maio uma ação especial para facilitar o acesso de doadores e reforçar os estoques de sangue: coletas no período noturno. 

A iniciativa acontece às terças-feiras, nos dias 12, 19 e 26 de maio, sempre das 18h às 21h. A proposta é atender principalmente pessoas que, por conta da rotina de trabalho ou outros compromissos, não conseguem comparecer à unidade em horário comercial. 

De acordo com a Hemominas, a doação de sangue é um gesto simples, seguro e fundamental para salvar vidas. O material coletado é essencial no atendimento a pacientes com doenças hematológicas, vítimas de acidentes, pessoas que passam por cirurgias e em diversas situações de urgência e emergência. 

Os interessados podem agendar previamente a doação pelo site da Fundação Hemominas. Também é possível comparecer espontaneamente à unidade, sendo o atendimento realizado conforme a disponibilidade de vagas no momento. 

Quem pode doar 

Para realizar a doação de sangue, é necessário atender a alguns critérios básicos: 

  • Estar em boas condições de saúde;  
  • Ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 anos devem estar acompanhados ou apresentar autorização; acima de 61 anos é necessário já ter doado anteriormente);  
  • Pesar mais de 50 kg;  
  • Estar descansado e alimentado;  
  • Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores;  
  • Não ter sido exposto a situações de risco para doenças transmissíveis pelo sangue;  
  • Não ter tido hepatite após os 11 anos;  
  • Apresentar documento oficial com foto, CPF, filiação e assinatura.  

Serviço 

Coleta noturna de sangue – Unidade de Poços de Caldas
Datas: 5, 12, 19 e 26 de maio (terças-feiras)
Horário: 18h às 21h
Local: Avenida José Remígio Prézia, 303 – Jardim dos Estados 

A ação reforça o compromisso com a saúde pública e destaca a importância da participação da comunidade para manter os estoques de sangue em níveis seguros. 

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