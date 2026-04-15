01:01 - Quarta-Feira, 15 de Abril de 2026

-

01:01 - Quarta-Feira, 15 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-santa-casa-de-pocos-recebe-novos-medicos-residentes-em-evento-de-integracao-15-04-26

Santa Casa de Poços recebe novos médicos residentes em evento de integração

Data da Publicação:

15/04/2026

Poços de Caldas, MG – Na última terça-feira, dia 7, a Santa Casa de Poços de Caldas realizou a apresentação oficial dos novos médicos residentes da instituição. O encontro aconteceu no auditório da UDG Financeira e marcou o início da jornada de 26 profissionais que passam a integrar o programa de residência médica do hospital.
Os novos residentes atuarão em diversas especialidades: anestesiologia, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, pediatria, clínica médica, medicina intensiva, medicina de emergência, medicina paliativa, nutrologia e ortopedia.
Durante o evento, os participantes receberam orientações institucionais e conheceram a estrutura e o funcionamento da Santa Casa. A programação contou com palestras de diversos profissionais e lideranças do hospital, que abordaram temas essenciais para o dia a dia da prática médica.
Participaram da recepção o coordenador da Comissão de Residência Médica (COREME), Dr. Tobias Engel Ayer Botrel; a diretora técnica, Dra. Jaqueline Quintanilha Brucha; a diretora clínica, Dra. Dayse Lúcia Vasconcelos; além da responsável pelos serviços de Psicologia, Serviço Social, Comunicação e Relações Institucionais, Cláudia Rocha, que falou sobre ética, conduta profissional e humanização.
Também contribuíram com orientações o técnico em segurança do trabalho, Gustavo Adriano Giamarim; a representante do Núcleo de Segurança do Paciente, Isabela Helena Ferreira; a biomédica Aline Magalhães da Silva, responsável pela agência transfusional, análises clínicas e farmácia hospitalar; e pela coordenadora do serviço de Nutrição da Santa Casa, Bruna Cristina Balbino Cagnani.
Para a diretora técnica, Dra. Jaqueline Quintanilha Brucha, o momento é fundamental para acolher e orientar os novos profissionais. “Esse é um momento muito valioso para todos os residentes que ingressam na Santa Casa. Quando saem da faculdade, muitas vezes ainda não têm uma vivência consolidada do ambiente hospitalar. Até pouco tempo eram acadêmicos e agora se tornaram médicos. Poder oferecer um espaço em que apresentamos, com calma, aspectos da rotina hospitalar faz toda a diferença. Isso contribui para que iniciem essa jornada — que já é naturalmente desafiadora — de forma mais organizada e com o suporte da instituição”, destacou.
O coordenador do COREME, Dr. Tobias Engel Ayer Botrel, também ressaltou a importância da integração entre os residentes e a instituição.
“Esse momento é importante não só para que conheçam a instituição, mas também para que se conheçam entre si. Cada um vem de uma realidade e de uma especialidade diferente, e esse convívio inicial fortalece essa troca. Além disso, é uma oportunidade de entender a estrutura e a dinâmica do hospital. Para a direção, também é essencial conhecer esses profissionais e reforçar a importância de vivenciarem a residência com intensidade, já que essa formação será determinante para o futuro de cada especialista”, afirmou.

Leia Também

foto-espaco-cooperativo-de-aprendizagem-horizonte-recebe-poeta-e-cientista-social-midria-14-04-26

Espaço Cooperativo de Aprendizagem Horizonte recebe poeta e cientista social Midria

14/04/2026

Poços de Caldas, MG – Na última semana, o Espaço Cooperativo de Aprendizagem Horizonte – ECAH recebeu a poeta e cientista social Midria para uma apresentação especial do projeto Arte

foto-sementes-futuro-14-04-2026

Sementes do Futuro conquista título da Copa Laércio Martins 2026

14/04/2026

Poços de Caldas, MG – A noite desta segunda-feira, 13, marcou o encerramento da Copa Laércio Martins 2026 – Copa de Futebol Society Mirim, realizada no Parque Municipal de Poços

foto-jogos-integracao-prf-14-04-2026

Poços de Caldas sedia os Jogos de Integração dos Policiais Rodoviários Federais – JOIN 2026

14/04/2026

Poços de Caldas, MG – foi palco, neste domingo (12), da solenidade de abertura dos Jogos de Integração dos Policiais Rodoviários Federais — JOIN 2026. O evento, realizado no Cenacon,

foto-mulher-e-atingida-por-tres-tiros-apos-discussao-com-ex-companheiro-14-04-26

Mulher é atingida por quatro tiros após discussão com ex-companheiro

14/04/2026

Poços de Caldas (MG) – Uma mulher de 27 anos foi baleada na noite desta segunda-feira, 13, após uma discussão com o ex-companheiro. A ocorrência foi registrada na Avenida Ubirajara

foto-dia-d-vacina-14-04-2026

Dia D contra a gripe mobiliza população e vacina mais de 1,5 mil pessoas em Poços de Caldas

14/04/2026

Poços de Caldas, MG – A prefeitura de Poços de Caldas deu mais um passo importante na proteção da saúde da população. A Secretaria Municipal de Saúde imunizou 1.571 pessoas

foto-viaduto-saturnino-brito-14-04-2026

Viaduto na Saturnino de Brito é destaque entre novos investimentos em Poços

14/04/2026

Poços de Caldas, MG – Poços de Caldas viveu, na última semana, um período histórico ao sediar o Governo de Minas Gerais por quatro dias. A iniciativa resultou em uma

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco