Santa Casa de Poços recebe novos médicos residentes em evento de integração

Poços de Caldas, MG – Na última terça-feira, dia 7, a Santa Casa de Poços de Caldas realizou a apresentação oficial dos novos médicos residentes da instituição. O encontro aconteceu no auditório da UDG Financeira e marcou o início da jornada de 26 profissionais que passam a integrar o programa de residência médica do hospital.

Os novos residentes atuarão em diversas especialidades: anestesiologia, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, pediatria, clínica médica, medicina intensiva, medicina de emergência, medicina paliativa, nutrologia e ortopedia.

Durante o evento, os participantes receberam orientações institucionais e conheceram a estrutura e o funcionamento da Santa Casa. A programação contou com palestras de diversos profissionais e lideranças do hospital, que abordaram temas essenciais para o dia a dia da prática médica.

Participaram da recepção o coordenador da Comissão de Residência Médica (COREME), Dr. Tobias Engel Ayer Botrel; a diretora técnica, Dra. Jaqueline Quintanilha Brucha; a diretora clínica, Dra. Dayse Lúcia Vasconcelos; além da responsável pelos serviços de Psicologia, Serviço Social, Comunicação e Relações Institucionais, Cláudia Rocha, que falou sobre ética, conduta profissional e humanização.

Também contribuíram com orientações o técnico em segurança do trabalho, Gustavo Adriano Giamarim; a representante do Núcleo de Segurança do Paciente, Isabela Helena Ferreira; a biomédica Aline Magalhães da Silva, responsável pela agência transfusional, análises clínicas e farmácia hospitalar; e pela coordenadora do serviço de Nutrição da Santa Casa, Bruna Cristina Balbino Cagnani.

Para a diretora técnica, Dra. Jaqueline Quintanilha Brucha, o momento é fundamental para acolher e orientar os novos profissionais. “Esse é um momento muito valioso para todos os residentes que ingressam na Santa Casa. Quando saem da faculdade, muitas vezes ainda não têm uma vivência consolidada do ambiente hospitalar. Até pouco tempo eram acadêmicos e agora se tornaram médicos. Poder oferecer um espaço em que apresentamos, com calma, aspectos da rotina hospitalar faz toda a diferença. Isso contribui para que iniciem essa jornada — que já é naturalmente desafiadora — de forma mais organizada e com o suporte da instituição”, destacou.

O coordenador do COREME, Dr. Tobias Engel Ayer Botrel, também ressaltou a importância da integração entre os residentes e a instituição.

“Esse momento é importante não só para que conheçam a instituição, mas também para que se conheçam entre si. Cada um vem de uma realidade e de uma especialidade diferente, e esse convívio inicial fortalece essa troca. Além disso, é uma oportunidade de entender a estrutura e a dinâmica do hospital. Para a direção, também é essencial conhecer esses profissionais e reforçar a importância de vivenciarem a residência com intensidade, já que essa formação será determinante para o futuro de cada especialista”, afirmou.