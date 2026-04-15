Veterana é a quarta força da Copa Laércio Otávio Martins de Futebol Society Mirim

Poços de Caldas, MG – A equipe Veterana, representante da Associação Atlética Caldense, conquistou um expressivo quarto lugar na Copa Laércio Otávio Martins de Futebol Society Mirim, reafirmando a força da base alviverde. A campanha foi encerrada na noite da última segunda-feira (13), no Parque Municipal Antônio Molinari, em confronto diante do Sest/Senat, com placar de 2 a 1, com um gol de Henrique Xavier pela Caldense.

Para Odaisa Cristina Santos Pires de Paula, mãe do atleta Rafael Francisco, o “Xuxinha”, a experiência vai muito além das quatro linhas. Segundo ela, acompanhar o filho no esporte é motivo de grande emoção e orgulho. “É muito gratificante, tanto como mãe quanto como profissional da área. Cada jogo é uma emoção diferente. Participar dessa Copa foi algo muito especial. Meu marido, que já foi jogador, sempre acompanhou o Laércio Martins, então viver isso agora com nosso filho, trazendo ele todos os dias, foi realmente muito significativo”, destacou.

O sentimento é compartilhado por Adriano Luiz Ferreira de Carvalho, pai do atleta Mateus Mendes. Ele ressaltou a importância do momento em família e o desempenho da equipe ao longo da competição. “É muito legal poder estar presente e prestigiar nosso filho em um campeonato tão competitivo. O time jogou muito bem, mostrou entrosamento e qualidade. Ficamos tristes pelos últimos resultados, mas extremamente felizes com esse honroso quarto lugar. Para nós, eles já são grandes campeões”, afirmou.

O técnico Rodrigo Andrade também valorizou a campanha e o comprometimento dos atletas, mesmo com o desejo de alcançar voos ainda maiores. “Chegar entre as quatro melhores equipes é um objetivo importante e foi conquistado pelos meninos. Claro que esperávamos dar mais um passo e chegar à final, mas o futebol é decidido nos detalhes. Tivemos chances que poderiam ter mudado o jogo. Ainda assim, eles estão de parabéns pela dedicação e entrega. É um grupo muito promissor, todos ainda são Sub-10 atuando em uma competição Sub-11. Isso mostra o potencial que temos para evoluir ao longo da temporada”, analisou.

Entre os destaques individuais, Francisco Bernardini Barbosa brilhou ao terminar como um dos artilheiros da competição, com oito gols marcados.

Mais do que a colocação final, a participação da Veterana, assim como das equipes Caldense e Periquitos, reforça o compromisso da Associação Atlética Caldense com a formação de atletas e o fortalecimento das categorias de base. O clube segue investindo no desenvolvimento esportivo e na continuidade de uma tradição que valoriza o futebol e a formação de jovens talentos, mantendo vivo o legado de Laércio Martins.

VETERANA – Davi Miguel Ramos da Silva, Enzo Dacampo Manoel, Francisco Bernardini Barbosa, Henrique José Teles Xavier, Henrique Tsuji Chiavegatti, Joaquim Alvisi Garcia, Matheus Mendes F. de Carvalho, Oliver Melazzo Campos, Rafael Francisco Araújo de Paula, Rafael Soares de Carvalho Filho e Victor Henrique Jerônimo.