Guarani elimina bicampeão nos pênaltis e avança à final da Supercopa dos Campeões da Vargem

Poços de Caldas (MG) – O Guarani garantiu vaga na final da Supercopa dos Campeões da Vargem após uma classificação emocionante no último domingo.

A equipe empatou em 1 a 1 com a Vargeana no tempo regulamentar e venceu nos pênaltis por 8 a 7, em duelo marcado pelo equilíbrio e fortes emoções.

Com o resultado, o Guarani não apenas assegurou presença na decisão, como também desbancou o atual bicampeão da competição, mostrando força e determinação na reta decisiva do torneio.

A grande final está marcada para o próximo domingo, às 10h, quando o Guarani enfrentará o Vasco, de São José do Rio Pardo, na disputa pelo título da Supercopa dos Campeões da Vargem.