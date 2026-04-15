04:05 - Quarta-Feira, 15 de Abril de 2026

-

04:05 - Quarta-Feira, 15 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
FOTO-guarani-elimina-bicampeao-nos-penaltis-e-avanca-a-final-da-supercopa-dos-campeoes-da-vargem-15-04-26

Guarani elimina bicampeão nos pênaltis e avança à final da Supercopa dos Campeões da Vargem

Data da Publicação:

15/04/2026

Poços de Caldas (MG) – O Guarani garantiu vaga na final da Supercopa dos Campeões da Vargem após uma classificação emocionante no último domingo.
A equipe empatou em 1 a 1 com a Vargeana no tempo regulamentar e venceu nos pênaltis por 8 a 7, em duelo marcado pelo equilíbrio e fortes emoções.
Com o resultado, o Guarani não apenas assegurou presença na decisão, como também desbancou o atual bicampeão da competição, mostrando força e determinação na reta decisiva do torneio.
A grande final está marcada para o próximo domingo, às 10h, quando o Guarani enfrentará o Vasco, de São José do Rio Pardo, na disputa pelo título da Supercopa dos Campeões da Vargem.

Leia Também

foto-sem-apoio-projeto-social-de-judo-consegue-vaga-inedita-para-a-final-do-campeonato-paulista-de-judo-15-04-26

Sem apoio, projeto social de judô consegue vaga inédita para a final do Campeonato Paulista de Judô

15/04/2026

Leme (SP), – O município de Leme foi palco, neste sábado, da Fase Interregional do Campeonato Paulista de Judô, uma das etapas mais desafiadoras da competição estadual, responsável por definir

foto-sementes-futuro-14-04-2026

Sementes do Futuro conquista título da Copa Laércio Martins 2026

14/04/2026

Poços de Caldas, MG – A noite desta segunda-feira, 13, marcou o encerramento da Copa Laércio Martins 2026 – Copa de Futebol Society Mirim, realizada no Parque Municipal de Poços

foto-equipe-handebol-caldense-14-04-2026

Equipe Adulta de Handebol da Associação Atlética Caldense estreia com vitória na Lidarp

14/04/2026

Poços de Caldas, MG – Na noite do último sábado (11), a equipe adulta de handebol da Associação Atlética Caldense esteve na cidade de Cabo Verde-MG para sua estreia na

foto-atletas-judo-14-04-2026

Atletas de judô de Poços participam de clínica de arbitragem e formação para competições de 2026

14/04/2026

Poços de Caldas, MG – Atletas e professores de judô de Poços de Caldas participaram, no mês passado, de uma Clínica de Arbitragem e Formação de Mesários, realizada na cidade

foto-secretaria-esportes-calendario-14-04-2026

Secretaria de Esportes divulga calendário de competições futebolísticas

14/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Associação dos Árbitros de Poços de Caldas (AAPC) e a Secretaria Municipal de Esportes divulgaram a previsão do calendário de competições de 2026. A

foto-rafael-leoncio-14-04-2026

Rafael Leôncio se destaca na 30ª Maratona Internacional de São Paulo

14/04/2026

Poços de Caldas, MG – O maratonista poços-caldense Rafael Leôncio da Silva conquistou um resultado expressivo na 30ª Maratona Internacional de São Paulo, realizada no último sábado, 12 de abril.

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco