Abril Verde: UPA de Poços reforça cuidado com servidores

Poços de Caldas, MG – Em alusão à campanha Abril Verde, voltada à conscientização sobre a saúde e segurança no trabalho, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Poços de Caldas realizou, nos dias 14 e 15 de abril, uma ação especial dedicada aos seus servidores.

A iniciativa teve como foco promover o bem-estar no ambiente de trabalho, oferecendo momentos de cuidado e atenção à saúde dos profissionais que atuam diariamente na linha de frente do atendimento à população. Mais do que uma atividade pontual, a ação reforça a importância de olhar com carinho para quem cuida de tantas pessoas todos os dias, contribuindo para um ambiente mais acolhedor e humano.

Durante a programação, os participantes vivenciaram práticas de alongamento e automassagem, conduzidas pela massoterapeuta Tatiana Ferro. Os momentos proporcionaram relaxamento, alívio de tensões musculares e ajudaram a reduzir o estresse da rotina, além de incentivar o autocuidado como parte essencial do dia a dia.

A atividade integra as ações da campanha Abril Verde, que busca conscientizar sobre a prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, além de estimular hábitos mais saudáveis e uma melhor qualidade de vida no ambiente profissional.

Para o secretário adjunto de Saúde, José Gabriel Pontes Baeta, atividades como esta fortalecem a rede. “Cuidar de quem cuida é essencial. Os profissionais de saúde têm um papel fundamental no atendimento à população, e oferecer momentos de atenção à saúde e bem-estar faz toda a diferença, refletindo diretamente na qualidade do serviço prestado”, afirmou.

Para o coordenador administrativo da UPA, Rodrigo Augusto Barzali, ações como essa também têm um impacto importante no dia a dia da equipe. “São iniciativas simples, mas muito significativas. Além de promoverem relaxamento, esses momentos aproximam as pessoas, fortalecem os vínculos e mostram o quanto cada profissional é valorizado e essencial para o funcionamento do serviço”, ressaltou.