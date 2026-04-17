Guardas Civis Municipais e Agentes de Trânsito participam de treinamento sobre fiscalização de veículos elétricos e motocicletas

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta quarta-feira, 16 de abril, Guardas Civis Municipais e Agentes de Trânsito de Poços de Caldas participaram de um treinamento voltado à fiscalização de veículos elétricos e motocicletas. A capacitação foi realizada por meio da plataforma QAP Multas.

O treinamento teve como foco principal a atualização dos servidores quanto às normas e procedimentos relacionados à documentação e regularização desses veículos, que vêm ganhando cada vez mais espaço no trânsito urbano.

Ao todo, 30 servidores participaram da atividade, que aconteceu das 9h às 12h, reforçando o compromisso da administração municipal com a qualificação contínua das equipes e a promoção de um trânsito mais seguro e organizado para toda a população.