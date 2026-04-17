Procon ministra palestra para alunos soldados da Polícia Militar em Poços

Poços de Caldas, MG – Faltando 37 dias para a formatura, os 175 alunos do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais participaram de uma importante palestra promovida pelo Procon de Poços de Caldas. A atividade foi conduzida pela coordenadora do Procon, Fernanda Soares, com o tema “Crimes nas relações de consumo: os papéis desempenhados pela Polícia Militar e pelo Procon”. Durante o encontro, foram abordados aspectos práticos e legais relacionados às infrações nas relações de consumo, além da atuação integrada entre os órgãos na orientação, fiscalização e garantia dos direitos do consumidor. A palestra teve como objetivo contribuir para a formação dos futuros policiais militares, ampliando o conhecimento sobre o tema e reforçando a importância da atuação conjunta entre as instituições na proteção da população.

A iniciativa fortalece o compromisso com a capacitação dos profissionais de segurança pública, preparando-os para atuar de forma ainda mais eficiente e consciente nas diversas demandas da sociedade.