Alunos de Enfermagem ampliam conhecimentos em capacitação sobre serviços de saúde

Poços de Caldas, MG – Na manhã da última terça-feira, 14 de abril, estudantes do curso de Enfermagem d participaram de uma palestra voltada ao conhecimento e à atuação de importantes serviços de saúde do município, como o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e o Ambulatório Trans.

A atividade foi realizada nas dependências da universidade e teve como público os alunos de Enfermagem, que demonstraram interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre o funcionamento desses equipamentos. A capacitação foi solicitada pelos próprios estudantes, demonstrando o interesse em ampliar seus conhecimentos e se preparar melhor para atuar de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

A iniciativa foi organizada por alunos do 10º período do curso de Medicina da PUC Minas, que atuam em preceptoria junto ao CEREST e ao Ambulatório Trans, promovendo a integração entre diferentes áreas da saúde e fortalecendo a troca de experiências entre os futuros profissionais.

Durante a palestra, foram abordados diversos aspectos relacionados aos serviços apresentados, como o que são, quais seus objetivos, como funcionam, quais profissionais compõem as equipes, o público-alvo atendido e as principais ações desenvolvidas em cada frente. O momento também permitiu esclarecer dúvidas e ampliar a compreensão dos estudantes sobre a importância desses serviços na rede pública de saúde.

O secretário de Saúde, o médico Dr. Luís Augusto de Faria Cardoso comentou sobre a iniciativa: “É fundamental que os estudantes conheçam, ainda na graduação, o funcionamento dos equipamentos de saúde, pois isso contribui para uma atuação mais qualificada e humanizada no futuro”, ressaltou.

Já a coordenadora do Núcleo de Especialidades, Camila Rodrigues, que acompanha de perto essas ações, destacou: “Esses momentos de troca são fundamentais para que os estudantes entendam melhor os diferentes serviços de saúde e o papel de cada um no cuidado integral da população.”

SERVIÇOS

CEREST – Centro

de Referência em

Saúde do Trabalhador

Rua Araguaia, nº 259, bairro Jardim dos Estados

Atendimento: de segunda a sexta-feira,

das 8h às 17h

Telefones: (35) 99811-1875 | (35) 3697-2397

E-mail: inaiaracerest@gmail.com

Ambulatório Trans

Atendimento:

de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Informações e agendamentos: WhatsApp

(35) 99273-0018

Fixo: (35) 3722-6723