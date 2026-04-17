Alunos de Enfermagem ampliam conhecimentos em capacitação sobre serviços de saúde

Poços de Caldas, MG – Na manhã da última terça-feira, 14 de abril, estudantes do curso de Enfermagem d participaram de uma palestra voltada ao conhecimento e à atuação de importantes serviços de saúde do município, como o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e o Ambulatório Trans.
A atividade foi realizada nas dependências da universidade e teve como público os alunos de Enfermagem, que demonstraram interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre o funcionamento desses equipamentos. A capacitação foi solicitada pelos próprios estudantes, demonstrando o interesse em ampliar seus conhecimentos e se preparar melhor para atuar de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).
A iniciativa foi organizada por alunos do 10º período do curso de Medicina da PUC Minas, que atuam em preceptoria junto ao CEREST e ao Ambulatório Trans, promovendo a integração entre diferentes áreas da saúde e fortalecendo a troca de experiências entre os futuros profissionais.
Durante a palestra, foram abordados diversos aspectos relacionados aos serviços apresentados, como o que são, quais seus objetivos, como funcionam, quais profissionais compõem as equipes, o público-alvo atendido e as principais ações desenvolvidas em cada frente. O momento também permitiu esclarecer dúvidas e ampliar a compreensão dos estudantes sobre a importância desses serviços na rede pública de saúde.
O secretário de Saúde, o médico Dr. Luís Augusto de Faria Cardoso comentou sobre a iniciativa: “É fundamental que os estudantes conheçam, ainda na graduação, o funcionamento dos equipamentos de saúde, pois isso contribui para uma atuação mais qualificada e humanizada no futuro”, ressaltou.
Já a coordenadora do Núcleo de Especialidades, Camila Rodrigues, que acompanha de perto essas ações, destacou: “Esses momentos de troca são fundamentais para que os estudantes entendam melhor os diferentes serviços de saúde e o papel de cada um no cuidado integral da população.”
SERVIÇOS
CEREST – Centro
de Referência em
Saúde do Trabalhador
Rua Araguaia, nº 259, bairro Jardim dos Estados
Atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h
Telefones: (35) 99811-1875 | (35) 3697-2397
E-mail: inaiaracerest@gmail.com
Ambulatório Trans
Atendimento:
de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Informações e agendamentos: WhatsApp
(35) 99273-0018
Fixo: (35) 3722-6723