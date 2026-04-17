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Atirador que disparou quatro vezes contra mulher é preso pela Polícia Civil

Data da Publicação:

17/04/2026

Poços de Caldas (MG) – A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, na tarde desta quinta-feira (16), um homem de 39 anos investigado por uma tentativa de feminicídio ocorrida na noite da última segunda-feira (13) no município.
A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que cumpriu mandado de prisão após diligências ininterruptas. O suspeito foi localizado no bairro Estância São José e conduzido à autoridade policial para as providências legais.
De acordo com as investigações, o homem teria tentado matar a ex-namorada com quatro tiros e também uma amiga da vítima, que interveio para protegê-la. Conforme apurado, ele chegou a tentar efetuar disparos contra a segunda mulher, mas a arma de fogo falhou.
Ainda segundo a Polícia Civil, o investigado possui extensa ficha criminal, com registros por crimes graves, como homicídio, roubo, tráfico de drogas e associação criminosa, além de outros delitos.
O caso segue sob investigação, com o objetivo de esclarecer completamente as circunstâncias dos fatos.

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