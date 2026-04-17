Colisão entre ônibus e motocicleta mobiliza atendimento no centro de Poços de Caldas

Poços de Caldas (MG) – Um acidente de trânsito registrado no início da tarde desta quinta-feira (16) mobilizou equipes de resgate no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e São Paulo, na região central da cidade.

A ocorrência envolveu um ônibus do transporte coletivo e uma motocicleta. Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para prestar socorro e realizar os procedimentos necessários.

Segundo relato do motorista do ônibus, João de Deus, ele realizava uma conversão à direita, com a sinalização acionada, quando a motocicleta acabou atingindo a lateral dianteira do veículo. O condutor afirmou que, ao perceber o impacto, interrompeu imediatamente a manobra para evitar consequências mais graves.

Com a colisão, o motociclista e a passageira que estava na garupa foram ao solo. Apesar do susto, ambos apresentavam apenas ferimentos leves e foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.

Ainda conforme o motorista, o ônibus não apresentou danos aparentes, enquanto a motocicleta pode ter sofrido avarias, principalmente no retrovisor.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades. Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito na região ficou parcialmente lento.

FOTO JOSAFÁ RODRIGUES