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Colisão entre ônibus e motocicleta mobiliza atendimento no centro de Poços de Caldas

Data da Publicação:

17/04/2026

Poços de Caldas (MG) – Um acidente de trânsito registrado no início da tarde desta quinta-feira (16) mobilizou equipes de resgate no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e São Paulo, na região central da cidade.
A ocorrência envolveu um ônibus do transporte coletivo e uma motocicleta. Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para prestar socorro e realizar os procedimentos necessários.
Segundo relato do motorista do ônibus, João de Deus, ele realizava uma conversão à direita, com a sinalização acionada, quando a motocicleta acabou atingindo a lateral dianteira do veículo. O condutor afirmou que, ao perceber o impacto, interrompeu imediatamente a manobra para evitar consequências mais graves.
Com a colisão, o motociclista e a passageira que estava na garupa foram ao solo. Apesar do susto, ambos apresentavam apenas ferimentos leves e foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.
Ainda conforme o motorista, o ônibus não apresentou danos aparentes, enquanto a motocicleta pode ter sofrido avarias, principalmente no retrovisor.
As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades. Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito na região ficou parcialmente lento.

FOTO JOSAFÁ RODRIGUES

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