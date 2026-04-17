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Homem invade creche, causa danos e é preso após série de ocorrências na Zona Sul

Data da Publicação:

17/04/2026

Poços de Caldas (MG) – Um homem de 47 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (16) após invadir uma creche e provocar danos em imóveis na Avenida Esperança, no bairro Esperança, na Zona Sul da cidade.
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início após denúncias de moradores informando que um indivíduo havia entrado na creche “Sonho”. Ao chegarem ao local, os militares constataram sinais de arrombamento, com o alambrado danificado, uma das janelas aberta e marcas de sangue no interior da unidade. O suspeito, no entanto, já havia fugido.
Durante o rastreamento, novas informações indicaram o possível paradeiro do autor. As equipes se deslocaram rapidamente e conseguiram localizá-lo. Segundo a PM, foi constatado que o homem também havia invadido e danificado outras três residências nas proximidades.
Ainda conforme os policiais, o suspeito apresentava sinais de alteração, possivelmente em razão do uso de drogas, além de diversas lesões pelo corpo, decorrentes de quedas durante a fuga entre os imóveis.
Ele recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de dano ao patrimônio público, foi socorrido e, posteriormente, encaminhado à Polícia Judiciária para as providências cabíveis. A ocorrência contou ainda com o apoio da Guarda Municipal, do Samu e da perícia técnica.

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