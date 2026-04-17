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Operação com cães farejadores resulta em prisão por tráfico em Poços de Caldas

Data da Publicação:

17/04/2026

Poços de Caldas (MG) – Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na noite da última terça-feira (15), na Rua Acácia, em Poços de Caldas.
A ação foi realizada por equipes do Grupo de Policiamento com Cães (GP/Cães), com apoio do Tático Móvel. Segundo a corporação, os militares desencadearam uma incursão em área considerada de alta incidência criminal, quando visualizaram um suspeito, que tentou fugir ao perceber a presença policial.
Durante as diligências, foi empregado um cão farejador, que auxiliou na localização dos materiais ilícitos. Ao todo, foram apreendidas 123 porções de maconha, além de R$ 964 em dinheiro.
O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia, juntamente com o material apreendido, para as providências legais.

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