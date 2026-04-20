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Casal morre em grave acidente entre moto e carro na MG-455, em Andradas

Data da Publicação:

20/04/2026

Andradas (MG) – Um grave acidente de trânsito registrado na manhã de domingo (19), por volta das 10h45, na rodovia MG-455, km 39, nas proximidades da antiga balança de pesagem e do Clube Rio Branco – sede campestre, em Andradas, resultou na morte de um casal que ocupava uma motocicleta BMW/S 1000.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o acidente envolveu a motocicleta e um automóvel Toyota Corolla. No local, os militares encontraram a moto caída sobre a pista de rolamento, no sentido Andradas x Espírito Santo do Pinhal, e os corpos do condutor, de 39 anos, e da passageira, de 43 anos, a cerca de seis metros do veículo.
O óbito das vítimas foi constatado pela equipe do Corpo de Bombeiros e também pelos socorristas da concessionária EPR Sul de Minas. Os corpos permaneceram cobertos por manta térmica até a chegada da perícia, visando à preservação da cena. Segundo relato do motorista do Toyota Corolla, de 71 anos, ele seguia no sentido Andradas x Espírito Santo do Pinhal quando percebeu, de forma repentina, que a motocicleta, que vinha no sentido contrário, foi projetada para sua faixa de direção. Ele afirmou que não houve tempo hábil para frenagem e acabou atropelando o condutor da moto, parando em seguida no acostamento.
A passageira da motocicleta foi arremessada ao solo e, segundo as primeiras análises, pode ter sofrido um grave trauma crânio-encefálico.
Ainda conforme o relato do motorista, existe a possibilidade de que o motociclista tenha colidido anteriormente na traseira de um terceiro veículo, o que teria provocado a perda de controle direcional. Esse suposto automóvel teria deixado o local sem prestar socorro.
Testemunhas também relataram que a motocicleta seguia de Santo Antônio do Jardim (SP) em direção a Andradas quando teria ocorrido essa primeira colisão. Apesar da suspeita, após os trabalhos da perícia técnica, não foram identificados vestígios ou evidências concretas que confirmassem, naquele momento, a participação de um terceiro veículo. A Polícia Civil informou que diligências complementares serão realizadas para melhor esclarecimento da dinâmica do acidente. O condutor do Corolla foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. Não foram constatadas infrações de trânsito no local.
Familiares compareceram e confirmaram que as vítimas fatais eram um casal residente em Mogi Guaçu (SP).
Após a liberação da perícia, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Poços de Caldas. A motocicleta foi removida para um pátio credenciado do Detran-MG.
Durante o atendimento da ocorrência, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, concessionária EPR Sul de Minas, SAMU e Polícia Civil atuaram no isolamento da área, preservação da cena e controle do tráfego na rodovia.

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