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Incêndio em residência no Jardim Ipê é controlado pelos Bombeiros em Poços

Data da Publicação:

20/04/2026

Poços de Caldas (MG) – Na noite deste domingo (19), equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na Rua Humberto Carlos Villa, no bairro Jardim Ipê, em Poços de Caldas.
No local, duas viaturas foram empenhadas para o atendimento. Durante a avaliação inicial da ocorrência, os militares constataram que o foco do incêndio estava concentrado em uma geladeira, que já se encontrava parcialmente para fora do imóvel.
De forma imediata, os bombeiros, devidamente equipados com os equipamentos de proteção individual, iniciaram o combate às chamas, conseguindo controlar rapidamente o incêndio e eliminar qualquer risco de propagação para outras áreas da residência.
Apesar do susto, não houve registro de feridos. Os moradores do imóvel não sofreram lesões e relataram apenas o abalo causado pela situação.

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