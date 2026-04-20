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Prefeitura de Poços inicia novo sistema do Transporte Especial

Data da Publicação:

20/04/2026

Poços de Caldas, MG – O Serviço de Transporte Especial de Poços de Caldas começou a funcionar em novo formato nesta segunda-feira (20), trazendo melhorias importantes para pessoas com deficiência física motora no município.
A principal mudança é a implantação do agendamento exclusivamente online, por meio do aplicativo TransPorta. A ferramenta permite que usuários cadastrados solicitem viagens para saúde, educação, trabalho e lazer com mais praticidade, além de acompanhar horários e o trajeto das vans em tempo real.
Além disso, o serviço passa a contar com horários ampliados e funcionamento todos os dias da semana, incluindo domingos e feriados.
Para o ativista da causa da pessoa com deficiência e cadeirante André Marinho, a novidade representa mais autonomia no dia a dia. “O aplicativo facilita a rotina. O transporte porta a porta faz diferença, principalmente para quem usa cadeira de rodas, e permite mais organização e independência”, afirmou.
O prefeito Paulo Ney também destacou a importância da iniciativa. “É um dia marcante para Poços de Caldas. Essa é uma causa que sempre defendemos e vamos continuar avançando. É uma conquista que amplia a inclusão e melhora a qualidade de vida das pessoas com deficiência”, disse.
Com as mudanças, o atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h com duas vans, e das 18h às 23h com um veículo. Aos sábados, domingos e feriados, o serviço opera das 9h às 17h, com uma van.
O Transporte Especial é realizado pela Floramar, empresa responsável pelo transporte público no município, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. Usuários já cadastrados podem obter mais informações pelo telefone (35) 3722-1979. Quem ainda não faz parte do sistema deve realizar cadastro junto à Floramar, com apresentação de laudo médico e documentos pessoais.
Antes do início da operação, usuários e acompanhantes participaram de treinamentos para adaptação ao novo sistema digital. A expectativa é que as mudanças tragam mais eficiência, acessibilidade e qualidade no atendimento à população que depende do serviço em Poços de Caldas.

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