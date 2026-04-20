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Câmara realiza sessão solene para entrega do Diploma Lázaro Walter Alvisi

Data da Publicação:

20/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Câmara Municipal de Poços de Caldas realiza, no dia 23 de abril, às 19h30, no Plenário, a sessão solene de entrega do Diploma de Mérito Esportivo Lázaro Walter Alvisi. A honraria é concedida anualmente e atende à Resolução nº 932.
O Diploma reconhece esportistas, atletas, comentaristas, narradores e jornalistas esportivos nascidos ou radicados no município há pelo menos cinco anos, que tenham contribuído para o desenvolvimento da prática esportiva ou se destacado em diferentes níveis, do municipal ao nacional. A iniciativa também faz referência ao Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz, celebrado em 6 de abril.
Neste ano, os homenageados indicados pelos vereadores são: Eveline do Prado Tavares Silva; Gustavo Petreca do Rosário; Isabella Andrioli Paes Gonçalves; Kaio Henrique de Araújo Raimundo; Laura Cardoso Martins Villas Boas; Leandro Marcus Pereira; Lucas Emanuel Ramos; Luiz Antônio Santos Crivelari; Luiz Henrique Rodrigues Morais; Marcelo Ferreira de Jesus; Rafael Conforti Soares; Renato de Souza; Rodolfo Mataveli.
A sessão solene terá transmissão ao vivo pelo site institucional da Câmara Municipal e pelas redes sociais da Casa.

 

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