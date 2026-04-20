Corpo de Bombeiros realiza buscas por pessoa desaparecida em Campestre

Poços de Caldas (MG) – O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), com sede em Poços de Caldas, realiza desde o último domingo (19) uma operação de buscas por uma pessoa desaparecida na zona rural de Campestre. Segundo as informações iniciais, a vítima está desaparecida desde a última sexta-feira (17), quando seu veículo foi encontrado em uma estrada rural, nas proximidades de uma fazenda de café. O automóvel estava trancado e não havia sinais da proprietária no local.

Diante da situação, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram imediatamente os trabalhos de busca na região, considerando que o veículo foi localizado naquele ponto. Posteriormente, o automóvel foi retirado pela perícia da Polícia Civil para investigação.

As buscas concentram-se em uma extensa área da fazenda, incluindo lavouras de café, trechos de mata fechada e áreas próximas a um curso d’água. Para ampliar o alcance das varreduras, os militares utilizam drone (RPA), além das buscas terrestres realizadas pelas equipes em campo.

De acordo com familiares, a vítima usava calça, colete azul e camiseta branca no momento do desaparecimento.

Apesar dos esforços realizados até o momento, não foram encontrados indícios que levem à localização da vítima, nem vestígios que indiquem por onde ela possa ter passado. O Corpo de Bombeiros informou que as operações terão continuidade nesta terça-feira (21) e reforçou que qualquer informação que possa contribuir com as buscas deve ser repassada imediatamente às autoridades pelos telefones 193 ou 190.