Abril Verde no Hospital da Zona Leste destaca a importância da segurança no trabalho

Poços de Caldas, MG – Na manhã da última quinta-feira (16), as equipes de Psicologia Hospitalar e Serviço Social do Hospital Municipal Vereador Gilberto de Mattos (Hospital da Zona Leste) promoveram um momento especial de cuidado, acolhimento e integração voltado a pacientes, acompanhantes, funcionários e colaboradores.

A programação teve início com um café da manhã coletivo, proporcionando um ambiente de convivência e troca entre os presentes. Em seguida, foi realizada uma palestra sobre segurança do trabalho, conduzida pelas estagiárias do curso técnico de enfermagem do Colégio Polivalente, que abordaram orientações importantes para a prevenção de acidentes e promoção de um ambiente mais seguro no dia a dia hospitalar.

Encerrando a manhã, os participantes puderam prestigiar uma emocionante apresentação de pagode gospel com a banda Um Só Propósito, que levou música, fé e mensagens de esperança, tornando o momento ainda mais especial e acolhedor.

Para o psicólogo Pedro Alexandre Neto, iniciativas como essa têm impacto positivo em toda a comunidade hospitalar. “Essas ações sociais e educativas fazem a diferença no ambiente hospitalar. Seguimos firmes em nossa missão de humanizar a saúde, cuidando com carinho e proporcionando leveza, acolhimento e esperança aos pacientes internados”, destacou.