PM recupera motocicleta furtada e prende suspeito de receptação na zona rural de Poços de Caldas

Poços de Caldas (MG) – A Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada e prendeu um homem de 31 anos por suspeita de receptação durante uma ação realizada na zona leste, na área rural de Poços de Caldas.

Segundo informações do 29º Batalhão da Polícia Militar, equipes da 162ª Companhia realizavam patrulhamento quando receberam denúncias de que uma motocicleta furtada estaria sendo anunciada para venda por meio da plataforma “Marketplace”. De posse das informações e da localização indicada no anúncio, os militares se deslocaram até o endereço informado e conseguiram localizar tanto o veículo quanto o suspeito, que estava em sua propriedade rural.

Durante a abordagem, ao ser questionado sobre a procedência da motocicleta, o homem relatou aos policiais que havia adquirido o veículo de um amigo.

Diante da situação e da confirmação de que se tratava de uma motocicleta com registro de furto, o autor recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de receptação.

Ele foi informado sobre seus direitos constitucionais, encaminhado inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica de praxe e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as demais providências legais.

A motocicleta foi recuperada e será restituída ao proprietário após os trâmites legais.