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Musical “Os Saltimbancos” encanta o público infantil em duas apresentações gratuitas no CEU

Data da Publicação:

22/04/2026

Poços de Caldas, MG – A alegria do espetáculo de teatro musical infantil “Os Saltimbancos” chega ao Centro de Artes e Esportes Unificado, o CEU da zona leste, na próxima sexta-feira, 24, com duas sessões gratuitas, às 14h e às 15h30, e promete diversão garantida às crianças e familiares. A entrada é gratuita e aberta à comunidade local.
Inspirada no conto “Os Músicos de Bremen”, dos irmãos Grimm, e adaptada por Chico Buarque, a peça narra a história de um jumento, um cachorro, uma gata e uma galinha, que, cansados da exploração de seus donos, decidem fugir em busca de liberdade e de uma nova vida como músicos. Ao longo da jornada, o espetáculo traz ao público valores como amizade e cooperação, com muito humor e sensibilidade.
Com duração de aproximadamente 40 minutos, a montagem conta com a participação de nove jovens integrantes do Vocal Madrigal, além de cantoras solistas que dão vida a cada grupo de animais, acompanhadas por piano e flauta. O público também pode esperar figurinos criativos e coloridos, garantindo ainda mais encanto aos pequenos.
O espetáculo “Os Saltimbancos” é contemplado pelo Edital n.º 7/2025 – Patrocínio para Projetos Culturais na Categoria 2 – Cultura para Infâncias no CEU das Artes e realizado pela Vivace Movimento Artístico Musical. O espetáculo tem classificação indicativa livre para todos os públicos.

Serviço:

Espetáculo “Os Saltimbancos”
Classificação Indicativa: livre para todos os públicos
Local: CEU (Centro de Artes e Esportes Unificado)
Endereço: Rua Miguel Calixto de Morais, 1153
Horários: duas sessões, às 14h e às 15h30
Gratuito

Ficha técnica:
Raquel Barbosa Mantovani – Direção Musical
Maria Inês Lobão – Direção de Produção
Rodrigo Pires – Pianista e arranjador
Henrique Amaral – Músico: flautista.

Cantoras do Madrigal Vivace:
Eliza Leite Zanette
Larissa Braga Ambrogi
Laura de Oliveira
Laura Melo
Leticia Azevedo Gonçalves
Liz Mayumi H. Quaggio
Mariana F. Gafaria Alves
Rafaela Reis
Andressa G. Fernandes
Camila Soares Barroco
Julia Ligia da Silva Bruno
Livia Barbosa Neofiti

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