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Prefeitura de Poços de Caldas inicia entrega de carrinhos de limpeza para unidades de saúde

Data da Publicação:

23/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas realizou, nesta terça-feira (22), a entrega inicial de carrinhos de limpeza destinados às unidades de saúde do município. Nesta primeira etapa, serão distribuídos 15 equipamentos, sendo cinco já entregues à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
A distribuição contempla, ao todo, a UPA, o Hospital Margarita Morales, o Hospital da Zona Leste e a Atenção Primária, com entregas realizadas de forma gradual.
Os equipamentos foram adquiridos por meio de contrapartida com a PUC Minas – Campus Poços de Caldas, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 80 mil.
O plano de contrapartida firmado com a Secretaria Municipal de Saúde foi intensificado a partir de 2017, com a implantação do curso de Medicina no campus. Desde então, os investimentos voltados à qualificação dos serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) já somam milhões de reais, contribuindo de forma significativa para o fortalecimento da rede pública de saúde no município.
Durante a entrega, o prefeito destacou a importância de garantir melhores condições de trabalho aos servidores. “Identificamos que os equipamentos utilizados não estavam adequados. Sempre reforçamos a importância de oferecer boas condições de trabalho aos nossos servidores, e agora avançamos nesse compromisso, proporcionando mais dignidade, com equipamentos mais adequados e valorizando esses profissionais”, afirmou.
A auxiliar de serviços gerais, Fabiana Espírito Santo, também ressaltou a importância da iniciativa. “Agora sim teremos mais dignidade para trabalhar. Foi uma surpresa muito positiva. Esperamos por isso por bastante tempo e, agora, chegou um carrinho completo, bem equipado, que vai facilitar muito o nosso dia a dia”, destacou.
A iniciativa proporciona mais estrutura, organização e segurança no desempenho das atividades diárias, além de garantir mais dignidade aos trabalhadores de serviços gerais que atuam nas unidades de saúde.

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