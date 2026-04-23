Flipoços 2026 transforma Poços de Caldas em um dos maiores territórios literários do Brasil e do mundo

Poços de Caldas, MG – Daqui a dois dias, Poços de Caldas passa a ser um dos principais polos culturais do país com a realização do Flipoços – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas e Feira do Livro do Sul de Minas. O festival acontece no Parque José Affonso Junqueira (atrás do Palace Hotel) e em espaços parceiros, com início neste sábado (25) e programação até 3 de maio, com entrada gratuita.

Em sua edição de 2026, o evento reaf irma sua vocação como espaço de encontro, reflexão e diversidade, reunindo autores nacionais e internacionais, leitores, educadores, estudantes e agentes culturais em uma programação intensa e plural.

Tema propõe mergulho na escrita íntima

Com o tema “Cartas e Diários”, o festival convida o público a explorar a escrita íntima como ferramenta de compreensão do mundo. Mesas, debates, lançamentos e oficinas abordam temas como memória, identidade, afeto e transformação, em uma programação que se estende por nove dias.

O centro histórico se transforma em uma grande Vila Literária a céu aberto, com mais de 50 expositores entre editoras, livrarias e entidades, consolidando o evento como um dos maiores do livro em Minas Gerais.

Homenagens que celebram a literatura

A edição de 2026 presta tributo a três nomes importantes: Carla Madeira, patronesse do festival; Paloma Amado, Personalidade Literária; e Maria José de Souza (Tita), Escritora Sulfurosa. As homenagens destacam trajetórias que contribuem para a valorização da literatura e da memória cultural.

Um festival com vozes do mundo

A programação reúne cerca de 250 convidados, entre escritores, artistas e pensadores. O caráter internacional se fortalece com a presença de autores de países como Ucrânia, Rússia, Arábia Saudita, Burkina Faso, França, Portugal, Espanha, Hungria, Chile e Estados Unidos — reafirmando o Flipoços como espaço de escuta global em um contexto de tensões internacionais. Aqui, a literatura se firma como linguagem comum e território de diálogo.

Programação diversa e contemporânea

Entre os destaques estão: encontros com autores consagrados; lançamentos inéditos; mesas que dialogam com cinema, teatro e artes visuais; debates sobre literatura indígena, africana, árabe e lusófona.

A proposta amplia o olhar do público para diferentes culturas e narrativas contemporâneas.

Inovação e novas formas de leitura

O festival também investe em experiências inovadoras, como a presença do projeto Sesc Geek Itinerante, com uma carreta interativa dedicada ao universo dos games — do retrô ao contemporâneo. A iniciativa promove a conexão entre gerações e amplia o conceito de leitura para além do livro tradicional.

Literatura, ancestralidade e diversidade

Outro destaque são as atividades que conectam literatura e ancestralidade, com a participação de lideranças indígenas e vivências simbólicas voltadas à reflexão sobre memória, espiritualidade e preservação cultural. A proposta reforça o compromisso do festival com a diversidade e o respeito às tradições.

Espaço para novos leitores

A programação infantil, no Espaço Sesc Flipocinhos, oferece atividades voltadas para crianças e jovens, como: contação de histórias, oficinas, encontros com autores e ações educativas. A iniciativa fortalece o hábito da leitura desde a infância e contribui para a formação de novos leitores.

Formação, inclusão e intercâmbio

O Flipoços também promove: oficinas literárias; ações inclusivas, como o Flipoços Inclusão; projetos internacionais, como a Residência Literária em parceria com o Camões Brasília

As ações consolidam o festival como espaço de formação e intercâmbio cultural, com foco na valorização da Língua Portuguesa.

Uma construção coletiva

A realização do evento conta com o apoio de patrocinadores, parceiros institucionais, entidades culturais e equipes técnicas, fundamentais para a construção de um festival dessa dimensão.

Patrocinador Águas Sulfurosas – Valgroup, Althaia e Gasmig/Governo de Minas. Patrocinador Vulcânico Itaú. Parceria Cultural e Educacional Sesc Senac Fecomércio Minas Gerais; Apoio Cultural Instituto Chamex, EPTV, Nutrire, Clube da Literatura Clássica, Edições Sesc SP, CBL e Prêmio Jabuti. Apoio Internacional Camões Brasília, Consulado de Portugal em BH, Escola Superior de Educação e Ciências Sociais – Instituto Politécnico de Leiria. Realização Ministério da Cultura, GSC Eventos Especiais e Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.

Serviço

Data: 25 de abril

a 3 de maio de 2026

Entrada: gratuita

Programação completa: https://flipocos.com/