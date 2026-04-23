Lucas Prata conquista título no Muay Thai e reforça boa fase da Caldense

Poços de Caldas, MG – No último sábado, 18 de abril de 2026, a Associação Atlética Caldense esteve representada no 3º Campeonato Interno do Centro de Treinamento Kiah Thai Boxe, obtendo mais um resultado expressivo para a modalidade.

O atleta Lucas Prata sagrou-se campeão na categoria até 71kg, demonstrando alto nível técnico, preparo físico e evolução dentro da equipe. A conquista reforça o trabalho consistente que vem sendo desenvolvido pelo Muay Thai da Caldense, que segue acumulando bons desempenhos nas competições em que participa.

A modalidade tem se destacado pelo crescimento contínuo e pelo engajamento dos atletas, consolidando-se como uma das frentes esportivas em evidência no clube.

A Caldense convida associados e interessados a conhecerem o Muay Thai e acompanharem de perto a modalidade. Mais informações podem ser obtidas na secretaria da academia.