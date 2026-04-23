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Para celebrar o Dia Mundial do Livro, bibliotecas indicam o aclamado “Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior

Data da Publicação:

23/04/2026

Poços de Caldas, MG – “Quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nódoas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de sete anos. Minha irmã, Belonísia, que estava comigo, era mais nova um ano. Pouco antes daquele evento estávamos no terreiro da casa antiga, brincando com bonecas feitas de espigas de milho colhidas na semana anterior”. No Dia Mundial do Livro, as bibliotecas públicas de Poços de Caldas indicam o aclamado romance “Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior.
Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Ocorre então um acidente. E para sempre suas vidas estarão ligadas — a ponto de uma precisar ser a voz da outra. Numa trama conduzida com maestria e com uma prosa melodiosa, o romance conta uma história de vida e morte, de combate e redenção.
Um romance que retrata – com extrema habilidade narrativa – um Brasil dolorosamente encalhado no próprio passado escravista. Vencedor dos prêmios Leya, Oceanos e Jabuti, Itamar Vieira Junior nasceu em Salvador em 1979. É geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela UFBA. Seu romance Torto Arado é um dos maiores sucessos de público e crítica da literatura brasileira das últimas décadas, tendo sido traduzido em mais de vinte países.

Dia Mundial do Livro
Em 1995, a Conferência Geral da UNESCO declarou o dia 23 de abril como o Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais para prestar uma homenagem aos livros e aos autores de todo o mundo, incentivando o gosto pelos livros e pela leitura. O dia 23 de abril é a data em que vários autores proeminentes, como William Shakespeare e Miguel de Cervantes morreram. Assim, é uma data simbólica na literatura mundial.

Indicação de leitura
Toda semana, o @bibliotecaspublicasdepocos, perfil das bibliotecas públicas de Poços de Caldas no Instagram, divulga uma sugestão de leitura. O objetivo é democratizar o acesso ao acervo bibliográfico, chamar a atenção de novos leitores e ampliar a visitação da comunidade local aos espaços, atuando no fomento ao livro, à leitura e à literatura.
Torto Arado está disponível para empréstimo em três unidades de acesso público do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas.

Confira os endereços e os horários de funcionamento:

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTENÁRIO
Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/nº – Centro (no prédio da Urca)
Telefone: 3697-2375 – Horário de funcionamento: das 8h às 17h30
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JÚLIO BONAZZI
Endereço: Praça Tiradentes, 621 – Jd. Santa Rita (próximo à Fonte do Monjolinho)
Telefone: 3697-2198 – Horário de funcionamento: das 8h às 17h30
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MANUEL FRANCISCO COSTA GUIMARÃES
Endereço: Rua Álvaro Quinteiro Junior, 345 – Cohab
Telefone: 3697-2074 (Whatsapp) – Horário de funcionamento: das 7h às 15h

Acompanhe as novidades das bibliotecas públicas de Poços em @bibliotecaspublicasdepocos
https://pocosdecaldas.mg.gov.br/noticias/faca-seu-cadastro-nas-bibliotecas-publicas-de-pocos-de-caldas/.

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