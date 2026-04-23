Gerente do CAESMC representa Poços em treinamento sobre SISCAN na Regional em Pouso Alegre

Poços de Caldas, MG – A gerente do Centro de Atenção Especializada à Saúde da Mulher e da Criança (CAESMC) de Poços de Caldas, Lucimara Siqueira, foi convidada pela Regional de Saúde de Pouso Alegre para ministrar um treinamento sobre o Sistema de Informação do Câncer (SISCAN), com foco no monitoramento e acompanhamento dos casos de câncer de mama e do colo do útero. O encontro foi realizado na última quarta-feira, dia 15 de abril, na sede da Regional de Saúde, em Pouso Alegre, e contou com a participação de representantes da área da saúde de diversos municípios que integram a regional.

Durante a apresentação, Lucimara abordou a importância do SISCAN como ferramenta estratégica para a organização da linha de cuidado oncológico, destacando o papel do sistema no registro, acompanhamento e controle dos exames e diagnósticos. A sua participação também trouxe orientações práticas sobre a correta alimentação da plataforma, além de reforçar a relevância da qualidade das informações para o planejamento das ações de saúde.

A Gerente do CAESMC comentou sobre sua participação no evento: “Foi uma oportunidade valiosa poder compartilhar a experiência de Poços de Caldas na utilização do SISCAN e, ao mesmo tempo, trocar conhecimentos com profissionais de outros municípios. Esses encontros fortalecem o trabalho em rede e contribuem diretamente para qualificar ainda mais o cuidado com a saúde da mulher.”

A troca de experiências entre os profissionais foi um dos pontos altos do encontro, permitindo o compartilhamento de boas práticas e o alinhamento de fluxos entre os municípios.

“A participação de Poços de Caldas no evento reforça o reconhecimento do trabalho desenvolvido no município, especialmente no cuidado integral à saúde da mulher, e evidencia o compromisso da Prefeitura com a qualificação permanente dos serviços e dos profissionais”, comentou o secretário de Saúde, Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso.