Suspeito de tentativa de homicídio e foragido da Justiça é preso pela Polícia Militar

Andradas, MG – A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (21), um homem de 28 anos apontado como principal suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida na última sexta-feira (17), além de ser considerado foragido da Justiça por possuir mandado de prisão em aberto por regressão cautelar.

De acordo com a PM, o autor, identificado pelas iniciais L.H.L., foi localizado após uma operação de resposta rápida realizada no município. A ação contou com um cerco estratégico coordenado pelo sargento Xavier, na Avenida Prefeito Antônio Gonçalves, nas proximidades do bairro Isidro, com o objetivo de bloquear possíveis rotas de fuga.

A atuação da motopatrulha também foi decisiva para o sucesso da operação. As equipes com motocicletas policiais realizaram o cerco rápido na área de mata conhecida como “Florestinha”, onde o suspeito tentou se esconder.

Segundo a corporação, ao perceber a aproximação policial, o homem ainda tentou fugir atravessando um campo aberto, mas foi interceptado e preso pelos militares.

Após a captura, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Andradas, onde foram adotadas as providências judiciárias cabíveis.