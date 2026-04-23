Campeonato Interbairros chega às oitavas de final

Poços de Caldas, MG – Até domingo acontecem as partidas das oitavas de final do Campeonato Interbairros de Futebol. Os jogos serão todos no Bandolão, na zona oeste de Poços de Caldas.

A entrada é gratuita.

O Interbairros é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes, a Liga Poços-caldense de Futebol (LPF) e a Associação de Árbitros de Poços de Caldas (AAPC).

Quinta – Dia 23 – 20h – Maria Imaculada 3R x Itamaraty.

Sexta – Dia 24 – 20h – Maria Imaculada x Azaleias

Sábado – Dia 25 – 15h30 – Monte Verde x Santa Augusta; 17h30 – Jardim Brasil x São Sebastião; 19h30 – São Bento x Santo André.

Domingo – Dia 26 – 8h15 – Quissasana x Santa Rita; 10h30 – Chiqueirão x Jardim Contorno 1.