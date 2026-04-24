Motorista dorme ao volante, invade pista contrária e provoca colisão frontal

Poços de Caldas (MG) – Um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, 24, próximo da represa Saturnino de Brito mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu após uma colisão frontal entre dois veículos, envolvendo cinco pessoas, entre elas duas crianças.

De acordo com o sargento Francisco José Barix Neto, da Polícia Militar, o acidente aconteceu quando o condutor de um dos veículos, que seguia no sentido bairro, teria dormido ao volante, atravessado a pista contrária e atingido de frente um carro que trafegava no sentido centro.

“Pelo relato das duas partes, o indivíduo estava trafegando no sentido bairro, veio a dormir ao volante, atravessou a pista e colidiu de frente com o veículo que seguia no sentido centro”, explicou o militar.

No carro que seguia em direção ao bairro havia apenas o motorista. Já no veículo vermelho, que trafegava no sentido centro, estavam quatro ocupantes, incluindo o condutor e duas crianças.

Apesar da força do impacto e dos danos visíveis causados nos automóveis, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves. Segundo o sargento, uma passageira do carro que seguia no sentido centro precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

As duas crianças que estavam no veículo não sofreram ferimentos.

“Pelo impacto, provavelmente ambos os condutores e os passageiros estavam utilizando cinto de segurança, o que veio a mitigar um efeito mais drástico”, destacou o policial.

Os dois motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro, mas não foi constatada a presença de álcool em nenhum deles.

A Polícia Militar permaneceu no local para o registro da ocorrência e aguardava a chegada da perícia para os levantamentos técnicos que irão complementar o boletim da ocorrência.