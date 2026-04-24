Delegacia Regional recebe homenagem da Câmara por campanha solidária

Poços de Caldas, MG – A Delegacia Regional de Poços de Caldas recebe Votos de Congratulações da Câmara Municipal pela iniciativa da Campanha Todos por Juiz de Fora

A Delegacia Regional de Poços de Caldas recebeu votos de congratulações da Câmara Municipal, pela iniciativa solidária da campanha “Todos por Juiz de Fora”, iniciada em fevereiro do corrente ano, com arrecadação de mais de duas toneladas de doações, com a participação da população de Poços de Caldas e região.

A iniciativa teve como objetivo prestar apoio às vítimas e às famílias impactadas pelos recentes eventos climáticos extremos que atingiram a localidade, demonstrando o compromisso institucional com a solidariedade e a assistência à população em momentos de crise.

O Presidente da Câmara, vereador Douglas Eduardo de Souza, subscritor do requerimento, destacou que “a iniciativa evidencia o compromisso da Polícia Civil não apenas com a segurança pública, mas também com ações de caráter humanitário, demonstrando sensibilidade e responsabilidade social em momentos de crise”.